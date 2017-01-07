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Düzce Belediyesinin karla mücadelesi sürüyor



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesi sabahın erken saatlerinde başladı. Sabah erken saatlerde özellikle yüksek rakımlı kalıcı konutlar bölgesinde ekipler kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Düzce'de de etkili oluyor. Akşam bir anda bastıran ve şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle hazırlıksız yakalanmak istemeyen Düzce Belediyesi ekipleri gece boyunca teyakkuz halinde bekledi. Sabah erken saatlerde özellikle yüksek rakımlı Kalıcı konutlar bölgesinde yollarda ekipler kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı. Kiriz merkezi oluşturan Düzce Belediyesi ekipleri kapanan yollara anında müdahale ediyor.

(AY)



07.01.2017 12:44:45 TSI

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