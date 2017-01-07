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Söğüt'te kar mesaisi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde devam eden kar yağışı sonrası ekiplerin kar mesaisi başladı.

Söğüt Belediyesine bağlı ekipler, sabahın ilk saatlerinden itibaren ana arterler ve vatandaşların yoğun kullandığı yollarda kar çalışmalar yaparken, vatandaşlar ise yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, yapılan çalışmaları incelerken, "Çalışmalarda kar küreme ve temizleme işlemlerine 1 greyder, 1 kar küreme aracı, 3 loder, 2 kamyon, 1 traktör ve 30 personel ile devam etmekteyiz. Vatandaşlarımız mağdur olması için sabaha kadar bu çalışmalar devem edecek" dedi.

(CKT-KÇ)



07.01.2017 12:45:44 TSI

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