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Kayıp çocuklar Antalya'da bulunda

- İstanbul'da kaybolan 3 çocuk, İHA'nın haberi ve bir vatandaşın gençleri görmesi ile Antalya'da bulundu



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - İstanbul'da esrarengiz şekilde ortadan kaybolan ve en son Bursa'da görülen 16 ve 17 yaşlarındaki 3 genç, Antalya'da bulundu.

Kabataş Lisesinde okuyan Eray Aygün (16), berber çırağı olan Harun Alkan (17) ve eczacı kalfası olan Cemil Yosun (17) yılbaşından hemen sonra ailelerine haber vermeden evlerinden ayrıldı. Üçü de ilkokul arkadaşı olan çocukların eve gelmemesi üzerine meraklanan aileler en yakın polis merkezine gidip başvuru yaptı. Kayboldukları tarihin ertesi günü üçünün de resminin bulunduğu kayıp afiş hazırlayan aileler sosyal medya hesaplarından kayıp ilanını paylaştı. İlanı verdikleri günün ertesi sabahında Bursa'dan kayıp çocukların görüldüğü bilgisi gelen aile, vakit kaybetmeden yola koyuldu. Bursa'da sokak sokak gezen aile otobüs duraklarına, AVM'lere kayıp çocuklarının fotoğrafını astı.

İhlas Haber Ajansı'nın dün servis ettiği haberin ardından Antalya'da ikamet eden duyarlı bir vatandaş 3 çocuğu gördü. Vatandaşın polise haber vermesiyle 3 çocuk bulundu. Polis ekipleri, çocukları Antalya Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne teslim etti. Aileler il müdürlüğü ilk kabul servisinde çocuklarıyla buluşup teslim aldı. Aileler ve çocuklar, daha sonra Antalya'dan ayrıldı.



07.01.2017 12:46:03 TSI

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