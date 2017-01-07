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Tatil kenti Foça'da kar kalınlığı 20 santim



(Fotoğraflı)



Servet Vural

İZMİR (İHA) - İzmir'in Foça ilçesinde etkili kar yağışı etkili olurken, bazı noktalarda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı, yollar kapandı.

Aşırı soğuk hava ve yoğun kar yağışı, Foça ilçesinde kendini hissettirdi. Kar yağışıyla birlikte, Foça'nın bazı mahallelerindeki yollar kapandı. Yağan karla birlikte bölgede kar kalınlığı ise 20 santimetreye ulaştı. Trafik ve jandarma ekipleri, yollar açılana kadar araç çıkışına izin vermedi. Sadece kar lastiği ve zincir bulunan araçların geçişi sağlanırken, dakikalarca ulaşım aksadı. Foça Belediye ekipleri de bölgede kar küreme araçlarıyla mesai yaptı. Tuzlama çalışmaları yapan ekipler, kapanan yolları tek tek açtı. Ekiplerin başında çalışmalara katılan Foça Belediye başkanı Gökhan Demirağ, yolları kontrollü olarak trafiğe açtıklarını, tuzlama ve temizleme çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

(SV-HG-Y)



07.01.2017 12:47:26 TSI

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