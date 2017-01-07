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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Mahalleli kesintisiz suya kavuştu

07 Ocak 2017 Cumartesi, 12:45
Mahalleli kesintisiz suya kavuştu
Mahalleli kesintisiz suya kavuştu

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Turgutlu Selvilitepe Mahallesinin içme suyu sistemini yenileyerek vatandaşlara daha kesintisiz içme suyu temin etti.
MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçeye kaliteli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla içme suyu tesislerinde bulunan sistemleri modernize eden MASKİ, Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesinde yer alan içme suyu sistemini de yeniledi. Mahallenin içme suyu deposuna ait motopompu değiştiren Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekipleri, saniyede 40 litre su basma kapasitesine sahip yeni motopompun montajını gerçekleştirdi. Ekipler tarafından söküm işlemi yapılan eski pompanın ise yedek olarak kullanılmak üzere bakımı yapılacak. MASKİ tarafından uygulanan modernizasyon işlemi sayesinde, Selvilitepe Mahallesi sakinleri daha kesintisiz ve verimli içme suyuna sahip oldular. Sistemin yedeklenmesiyle birlikte de, herhangi bir arıza ya da aksaklık meydana gelmesi durumunda yedek motopompun devreye girmesi sağlanarak, mahallede su kesintisi yaşanmasının önüne geçilecek.
(SC-Y)

07.01.2017 12:49:59 TSI
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