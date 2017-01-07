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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Fatsa'da çiftçiler bilgilendiriliyor

07 Ocak 2017 Cumartesi, 12:45
Fatsa'da çiftçiler bilgilendiriliyor
Fatsa'da çiftçiler bilgilendiriliyor

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı'nca çiftçileri bilgilendirme toplantıları başladı.
Ziraat Odası mühendisleri Fatsa'nın tüm mahallelerinde çiftçi bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriyor. Düzenlenen toplantılara Fatsa Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ethem Kibar da katılarak destek veriyor.
2017 yılında da çiftçi toplantılarını her mahallede yapacaklarını belirten Fatsa Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ethem Kibar, "Sefaköy, Dereyurt, Tahtabaşı, Başköy ve Tayalı Mahallelerimizde üreticilerimizle bir araya geldik. Üreticilerimizin toplantılara göstermiş olduğu ilgi bizlere ayrı bir heyecan ve enerji veriyor. Üreticilerimize fındık tarımının sadece 3 aydan ibaret olmadığını, bahçelerimizde 12 ay süresince yapılacak işlemler olduğunu, tarım takvimi ve sebze fideleri hediye ederek anlattık. Toplantılarımızda üreticilerimizle birlikte fındık hastalık ve zararlıları, gübreleme, toprak tahlili için numune alımı ve kaliteli ürün yetiştirme konularını işledik. Fındık bahçelerimizde toprak analizinin önemi, kışlık gübreleme, Kireçleme gerçekten önemli. Toprak numunesi alma, çiftçilerimize kışlık gübre ve kireçleme, kivide budama gibi konularda kendilerine uygulamalı eğitimler verdik" dedi.
(AA-SLH-Y)

07.01.2017 12:47:32 TSI
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