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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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AÜ'de 'Büyük Anadolu Aklı' konferansı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 12:49
AÜ'de 'Büyük Anadolu Aklı' konferansı
AÜ'de 'Büyük Anadolu Aklı' konferansı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Akdeniz Üniversitesinde (AÜ) 'Büyük Anadolu Aklı' konulu konferansa katıldı.
Akdeniz Üniversitesi ve Akdeniz Gençlik Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen "Büyük Anadolu Aklı" konferansına AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk konuşmacı olarak katıldı. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, akademik personel ve öğrenciler katıldı.
Ülkenin zor günlerden geçtiğini ama bu günleri milletçe kenetlenerek atlatacağını söyleyen AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Hepimizin bildiği gibi ülke olarak bir yandan terörle mücadele ediyoruz bir yanda coğrafyamızda yaşanan savaşlar, bütün bunlarında ötesinde 15 Temmuz da hain bir darbe girişimini yaşadık ve milletimizin iradesiyle üstesinden geldik. Ancak ülkemizin verdiği mücadele sadece bu yıllara özgü değildir. Bu topraklar her zaman küresel güçlerin odak noktası olmuştur" dedi.

"İkinci milli kurtuluş savaşını yaşıyoruz"
Osmanlı'dan günümüz Türkiyesine ve Türkiye'nin geleceğine kadar birçok konuya ışık tutan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Çok çetin günlerden geçiyoruz. İkinci milli kurtuluş savaşını yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği cümlelerin hepsine aklen ve ruhen inanarak söylüyorum ki bugün küresel ölçekte terörün arkasına saklanmış Türkiye'ye karşı bir savaşın içindeyiz. Ve Türkiye'nin şahsında bu coğrafyaya karşı yürütülen bir savaşın içerisindeyiz. Bu savaşın doğrudan muhatabı 7 milyar insanlıktır. Bu savaş bu coğrafya üzerinde özellikle Türkiye üzerinden şekillendirilmek istenmektedir" diye konuştu.
"Adliye önünde kahraman bir evladımızın şehadeti uğruna müdahalesiyle İzmir, büyük bir katliamdan kurtuldu" diyen Külünk konuşmasına şöyle devam etti:
"Öncesinde yılbaşında bir terör eyleminin ötesinde, bu toplumda sosyo-psikolojik sonuçlar üretip bunun üzerinden siyasal sonuçlar çıkarmayı hedefleyen bir terör saldırısıyla karşılaştık. Yine İstanbul Beşiktaş'ta maçtan çıkmış görevli çevik kuvvet polislerimize yönelik, Kayseri'de asker evlatlarımıza yönelik bombalı saldırılar üzerinden psikolojimizin teslim alınmak istendiği daha da ötesi Türkiye'yi yönetilmez hale getirmeyi, Türkiye'yi dinamik bir devlet olmaktan çıkarıp çökertmeyi hedefleyen küresel bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Ancak terör saldırılarına karşı 1. Dünya Savaşının devamını sağlayan bir sürecin içerisinde olduğumuz gibi Çanakkale ruhuyla birlik ve beraberlik içinde olarak hep birlikte yeni bir galibiyeti inşa etmek zorundayız."
(SÇ-MK-Y)

07.01.2017 12:53:50 TSI
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