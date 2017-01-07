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İmar planı çalışmaları hızlandırıldı



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Osman Aslan'ı ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde başlatılan 1/5000'lik imar plan çalışmaları, Turgutlu Özel Proje Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Kula'da Kentsel Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmalarına ilişkin konular görüşüldü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Türkan Taş Köroğlu ile birlikte İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Kurul Müdürü Osman Aslan ve ekibiyle bir araya gelen heyet, Turgutlu Özel Proje Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ve eki Kentsel Tasarım Uygulamaları Projesini görüştü. Toplantının ikinci konusu, Kula Kentsel Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları oldu. Kurul Müdürü ve ekibiyle ön görüşme yapıldı. Kentsel sit alanında yapılması düşünülen plana ilişkin değişiklikler gündeme geldi. Bunun yanı sıra tescil edilecek yapılara ilişkin değerlendirmeler de yapıldı.

Görüşmenin bir diğer konusu da Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/5000'lik imar plan çalışmaları başlatılan ilçeler oldu. Gölmarmara, Köprübaşı, Gördes, Selendi ve Yunusemre ile Şehzadeler ilçelerinin tüm mahallelerini kapsayacak çalışma için sürecin hızlandırılması talebinde bulunuldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa'nın geleceğini yakından ilgilendiren imar plan çalışmaları konusunda hummalı bir çalışma içinde olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, bu konuda tüm kurumlarla işbirliği ve temasta olduklarını, çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

(SC-Y)



07.01.2017 12:54:13 TSI

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