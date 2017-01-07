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Kar yağışı en çok çocukları sevindir



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Yurdu etkisi altına alan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Kendini sokağa atan çocuklar karın keyfini çıkardılar.

Kar yağışı bazıları için eziyet olsa da çocuklar için tam bir eğlence demek. Gece başlayan ve günün ilerleyen saatlerine kadar devam eden kar yağışı sonrasında eldivenlerini montlarını giyen çocuklar soluğu sokakta aldılar. Kar topu oynayacak çocuklar zaman zaman karın üzerine yatarak keyfini çıkardılar.

(AY)



07.01.2017 12:54:44 TSI

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