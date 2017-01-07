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Patnos'ta "Pansiyonum güzel evim" bilgi yarışması düzenlendi

07 Ocak 2017 Cumartesi, 12:54
Patnos'ta "Pansiyonum güzel evim" bilgi yarışması düzenlendi
Patnos'ta "Pansiyonum güzel evim" bilgi yarışması düzenlendi

(Fotoğraflı)

Faruk Yavuz
AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde "Pansiyonum güzel evim" projesi kapsamında Patnos'ta yarışması yapıldı.
Ağrı Valiliği ve Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen, il merkez ve 7 ilçede başlatılan, "Pansiyonum güzel evim" projesi kapsamında Patnos'ta bulunan pansiyonlu lise ve ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi. Patnos YBO Çok Amaçlı Salonunda yapılan bilgi yarışması Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yarışma öğrenciler tarafından okunan ilahi ve ezgilerle güzel anlara sebep oldu. Sabah yapılan
Sabah düzenlenen pansiyonlu liseler arası bilgi yarışmasında Patnos Selahaddin Eyübi Fen Lisesi birinci olurken, Patnos İbni Sina Sağlık Meslek Lisesi ikinci, Patnos 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu. Öğlenden sonra yapılan pansiyonlu ortaokullar arası bilgi yarışmasında ise Doğansu Kız YBO birinci, Yalçınkaya YBO ikinci, Aktepe ve Dedeli YBO okulları da üçüncü oldu. Bilgi yarışmalarına katılan öğrencilere çeşitli ödüller verildi.
Düzenlenen bilgi yarışmasına, Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz, İlçe Milli Eğitim şube Müdürü Fikret Ayaz ,İbni Sina Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Mehmet Akif Dadaş, çok sayıda okul müdürü öğrenci ve veliler katıldı.
(FY-ŞAK-Y)

07.01.2017 12:58:50 TSI
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