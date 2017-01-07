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Kardeş belediyeden teknik heyet çalışma yaptı



(Fotoğraflı)



BİTLİS (İHA) - Bitlis Belediyesi ile kardeş belediye olan Samsun Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına başladı.

Samsun'dan gelen teknik heyet çalışma yapacakları alanlarda incelemelerde bulundu. Sokak sağlıklaştırması projesi kapsamında Bitlis'te önümüzdeki sezonda çalışma yapak olan Samsun Büyükşehir Belediyesi teknik heyeti, özellikle Nurullah Eren Caddesi ve ayakkabıcılar çarşısında incelemeler yaptı. Samsun Büyükşehir Belediyesinden gelen 4 kişilik teknik heyete Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürü Memduh Kınay ve teknik personel eşlik etti. Öncelikle sokaklardaki altyapı ve sokak sağlıklaştırması konusunda bilgiler alan teknik heyet, daha sonra Bitlis'in tarihi dokusunu da inceledi. İhlasiye Medresesi, Şerifbey Tepesi, Şerefiye Külliyesindeki mimari dokuyu da incelediler. Heyet Bitlis'in tarihi dokusu karşısında hayranlıklarını gizleyemediler. Heyet daha sonra belediyede kısa bir çalışma yaptı. Teknik bilgileri toplayan heyet daha sonra ayrıldı.

(VO-ŞAK-Y)



07.01.2017 13:08:19 TSI

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