07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Köy çocuklarından askerlere moral mektubu

07 Ocak 2017 Cumartesi, 13:06
Köy çocuklarından askerlere moral mektubu
Köy çocuklarından askerlere moral mektubu

(Fotoğraflı)

Özcan Beşkardeş
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü Köyü Ortaokulu öğrencileri, askerlere moral vermek için onlara mektup yazıp gönderdi.
Göldüzü Köyü Ortaokulu öğrencileri, okulun teknoloji ve tasarım öğretmeni Murat Barlak'ın öncülüğünde Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan askerler için mektup yazdı. Öğrenciler hazırladıkları mektupları, öğretmenleri Murat Barlak aracılığı ile Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı'na gönderdi. Okul Öğretmeni Murat Barlak hazırlanan mektupları, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Savaş Dalgıç'a teslim etti. Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Savaş Dalgıç, gönderilen mektuplar sayesinde çok duygulandıklarını ifade ederek, öğrencilere anlamlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.
Okul öğretmeni Murat Barlak ise, askerlere moral vermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Okuldaki arkadaşlarımızla birlikte askerlerimiz için ne yapabileceğimizi düşündük ve onlara moral verebilmek için çocuklarımızın duygu ve düşüncelerinin yazılı olduğu mektuplar yazılmasına karar verdik. Öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerinin yazılı olduğu mektupları İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüp teslim ettik. Bizim buradaki amacımız hem askerlerimize moral vermek hem de çocuklarımıza vatan sevgisini aşılamaktır. Bu mektuplar sayesinde komutanlarımız ve burada vatani görevlerini yapan askerlerimiz çok mutlu oldular. Öğrencilerimize bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
(ÖB-ŞAK-Y)

07.01.2017 13:10:25 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Vali Ahmet Çınar belediyenin sosyal tesislerini gezdi
YEREL

VALİ AHMET ÇINAR BELEDİYENİN SOSYAL TESİSLERİNİ GEZDİ
Kardeş belediyeden teknik heyet çalışma yaptı
YEREL

KARDEŞ BELEDİYEDEN TEKNİK HEYET ÇALIŞMA YAPTI
Askerleri sevindiren mektuplar
YEREL

ASKERLERİ SEVİNDİREN MEKTUPLAR

Bitlis'te terör operasyonu
YEREL

BİTLİS'TE TERÖR OPERASYONU
Halepliler için Tatvan'da kermes düzenlendi
YEREL

HALEPLİLER İÇİN TATVAN'DA KERMES DÜZENLENDİ
Hizan Kaymakamı Şehit polis için taziye mesajı yayımladı
YEREL

HİZAN KAYMAKAMI ŞEHİT POLİS İÇİN TAZİYE MESAJI YAYIMLADI
Bitlis merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

BİTLİS MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Başkan Çoban 2016 yılını değerlendirdi
YEREL

BAŞKAN ÇOBAN 2016 YILINI DEĞERLENDİRDİ
Ahlat 1. Teog'ta ilçeler arasında 2'nci oldu
YEREL

AHLAT 1. TEOG'TA İLÇELER ARASINDA 2'NCİ OLDU