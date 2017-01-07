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Köy çocuklarından askerlere moral mektubu



(Fotoğraflı)



Özcan Beşkardeş

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü Köyü Ortaokulu öğrencileri, askerlere moral vermek için onlara mektup yazıp gönderdi.

Göldüzü Köyü Ortaokulu öğrencileri, okulun teknoloji ve tasarım öğretmeni Murat Barlak'ın öncülüğünde Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan askerler için mektup yazdı. Öğrenciler hazırladıkları mektupları, öğretmenleri Murat Barlak aracılığı ile Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı'na gönderdi. Okul Öğretmeni Murat Barlak hazırlanan mektupları, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Savaş Dalgıç'a teslim etti. Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Savaş Dalgıç, gönderilen mektuplar sayesinde çok duygulandıklarını ifade ederek, öğrencilere anlamlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Okul öğretmeni Murat Barlak ise, askerlere moral vermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Okuldaki arkadaşlarımızla birlikte askerlerimiz için ne yapabileceğimizi düşündük ve onlara moral verebilmek için çocuklarımızın duygu ve düşüncelerinin yazılı olduğu mektuplar yazılmasına karar verdik. Öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerinin yazılı olduğu mektupları İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüp teslim ettik. Bizim buradaki amacımız hem askerlerimize moral vermek hem de çocuklarımıza vatan sevgisini aşılamaktır. Bu mektuplar sayesinde komutanlarımız ve burada vatani görevlerini yapan askerlerimiz çok mutlu oldular. Öğrencilerimize bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

(ÖB-ŞAK-Y)



07.01.2017 13:10:25 TSI

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