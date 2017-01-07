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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Seydişehir Belediyesi, 15 Temmuz'u unutturmuyor

07 Ocak 2017 Cumartesi, 13:07
Seydişehir Belediyesi, 15 Temmuz'u unutturmuyor
Seydişehir Belediyesi, 15 Temmuz'u unutturmuyor

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda tankların önüne yatan Metin Doğan'ı 'O Gece' adlı programına davet etti.
Belediye Düğün Salonunda düzenlenen programa Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, MHP İlçe Başkanı Abdullah Söğüt, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Müftüsü Kemal Demirel, STK Başkanları, Kamu Kurum Müdürleri, Şehit Muhsin Kiremitçi'nin babası Hüseyin Kirmemitçi ve çok sayıda davetli katıldı. 'O Gece' adlı programa konuşmacı olarak katılan Metin Doğan, 15 Temmuz akşamı spor salonunda olduğunu, darbe girişimini, spordan eve giderken otobüsteki konuşmalardan öğrendiğini söyledi. Doğan, hayatı, yaşamayı çok seviyorum ama 15 Temmuz gecesi uğruna verebileceğim bir canım olduğu için Allah'a şükrediyorum ifadelerini de kullandı.
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, insanın hayatında, özel tarihler ve günlerin olduğunu, tarihte de milletlerin ve devletlerin hayatında da özel günlerin ve tarihlerin olduğunu belirterek, 1071, 1453, 1920, 1923, Çanakkale, 23 Nisan, 29 Ekim'lerin özel olduğunu, özel olup da izler bırakan tarihlerin 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz olduğunu söyledi. Bir milleti din adına aldatıp, onun evlatlarını, temiz insanlar yetiştireceğiz diyerek alıp ihanet şebekesi oluşturulduğunu, temiz, pırlanta gibi görünen nesillerin devletin uçakları, helikopterleriyle milleti bombaladığını söyleyen Başkan Tutal; "Bu gün özel, farklı bir gündür. Farklı bir tarihtir. Onu farklı kılan özelliklerden birisi de milletin vermiş olduğu reaksiyon ve tepkidir. Böyle bir tepki tarih boyunca neredeyse ender verilen tepkilerden birisidir. Milletin iradesine, reisine, meclisine, kendisine yapılan bu operasyona, gene milletin kendisi cevap vermiştir" dedi.
"Seydişehir olarak biz üzerimize düşeni yaptık"
15 Temmuz'un üzerine birçok kitapların yazılabileceği ve doktoraların yapılabileceği özel bir hadise olduğunu da ifade eden Başkan Tutal, "Seydişehir olarak, Seydişehirliler olarak, biz üzerimize düşeni yaptık. O gece hepimiz meydanlara döküldük. Nöbetlerimizi yine beraber devam ettirdik. Bu milletin hepsi beraber oldu. Seydişehir olarak biz farklı zaman diliminde şehitler verdik. Olaylarda tepkimizi beraberce ortaya koyduk. Devam edeceğiz de. Unutulmaması için Belediye olarak programlar düzenledik, sergiler açtık, tiyatrolar gösterime sunduk. Yaşananları en güzel anlatan, canlı tanıkları, canlı şahitlerini sizlerle buluşturmayı arzu ettik" şeklinde konuştu.
İhanet hareketlerinin, ihanet edenlerin karşılıksız ve cezasız kalmamaları gerektiğini belirten Başkan Mehmet Tutal, "Gerek devlet, gerek kolluk kuvvetleri, gerek adli makamlara yardımcı olacaklar yine milletin kendisidir. Yakın komşusu, akrabasıdır. Ama reisin dediği gibi sapla samanı da karıştırmamak gerekir. İnsanlar makam, mevki, siyasi ideolojiyle çıkarlarından dolayı, şahsi husumetlerinden dolayı insanları karalamamalı. İhanet hareketinin cezalandırılması ama bu arada masum insanların da kurban olmaması gerekir. Bu noktada hem Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşı olarak, hem de Müslüman olarak bizim üzerimize düşen görevler var. Haksızlıkların engellenmesi, hainlerin cezalandırılması ve bu tarihin unutturulmaması noktasında çocuklarımıza aktarılması noktasında üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından ilahi ve sema gösterisi ile devam eden programın sonunda Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Metin Doğan'a teşekkür ederek kendisine Seydişehir'i anlatan rölyef takdim etti
(BG-FM-Y)

07.01.2017 13:11:40 TSI
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