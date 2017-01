YEREL HABERLER / OSMANİYE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 94. yıl dönümü kutlandı

- Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü, bir dizi etkinliklerle kutlandı



OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü bir dizi etkinliklerle kutlandı.

Törene Osmaniye Valisi Kerem Al, Osmaniye AK Parti Milletvekilleri Suat Önal, Mücahit Durmuşoğlu ve MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Belediye Başkanı Kadir Kara, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Atatürk Anıtındaki töreninin ardından vatandaşlar ellerinde bayraklarla Envar-ül Hamit Camii yanında bulunan şehitliği ziyaret etti. Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Okunan duaların ardından Vali Kerem Al ve protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfiller bıraktı.

Şehitliği ziyaret eden grup, daha sonra Devlet Bahçeli Meydanı'nda devam eden törene katıldı. Törenin devamında konuşan Kuvva-i Milliye Mücahitleri Derneği Başkanı Hasan Özdemir, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluş mücadelesini anlattı.

Özdemir'in konuşmasının ardından kürsüye gelen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, "7 Ocak aziz şehitlerimizin kanlarıyla yazdığı, Türk Kurtuluş Savaşının destanları aşan ifadesidir" diyerek başladığı konuşmasında "Geçtiğimiz yıl ki kutlamalarda 95. Yıl dönümü kutlamalarını daha coşkulu kutlayalım diye karar almıştık. Maalesef 2016 yılı milletimiz için acılar, kayıplarla dolu bir yıl olmuştur. İçeriden ve dışarıdan millet düşmanları el ele verdiler, her türlü kötülüğü yapmaktan geri durmadılar. Asker, polis, sivil, genç, yaşlı, çocuk demeden yüzlerce, binlerce vatandaşımıza, gencecik yavrularımıza kıydılar. Demokrasimize saldırdılar. Ülkemizde her gün acıların yaşandığı, evlere ateş düştüğü, ülkemizin düşmanları tarafından yıkıma sürüklenmek istediği şu günlerde Kurtuluş Bayramı kutlamalarını daha mütevazi ve daha sakin bir şekilde yapmayı planladık. Bunu kayıplarımızın, şehitlerimizin, aziz hatıralarına bir saygı nişanesi olarak sunmanın daha anlamlı olduğunu düşündük" ifadelerini kullandı.

Başkan Kara, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Misak-ı Milli sınırlarımız ile, milli birliğimiz ve bekamız tehdit altındadır ve bu tehdit hiç olmadığı kadar yakındır. Kimse ama kimse ümitsizliğe kapılacağımızı, üzüntümüzle bu vatandan vazgeçeceğimizi aklından bile geçirmesin. Bu vatanın her metrekaresine kendimizi feda etmekten bir adım bile asla geri durmayız. Milletimizin sinesinde Kurtuluş günü olan 7 Ocak 1922'nin direniş ruhundan bir gram eksilmemiştir. Atalarımızın o dönem ki işgalcilere duydukları öfkenin bir benzerini bizde bugün ki terör odaklarına ve teröristlere duymaktayız. Türk'ün öfkesinin sonuçlarına katlanmanın zor olduğunu geçmişte olduğu gibi bugün de bütün dünya bilir."

Törenin devamında İskenderun Kafkas Rüzgarı halk dansları ekibi ve Osmaniye Belediyesi Mehter Takımının gösterisi gerçekleştirildi. Daha sonra 7 Ocak kutlamaları çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalya ve altın hediye edildi.

