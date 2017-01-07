07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Belediye halk pazarı yeni tabelasına kavuştu

07 Ocak 2017 Cumartesi, 13:19
Belediye halk pazarı yeni tabelasına kavuştu
Belediye halk pazarı yeni tabelasına kavuştu

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Belediye Başkanlığı vatandaşların belediye halk pazarını rahatlıkla görmesi için yeni tabela yaptırdı.
Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından 2011 yılında Mukaddes Akar Sokağında hizmete açtığı belediye halk pazarı uzun aradan sonra Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'in talimatı ile tabelaya kavuştu. Hakkari'nin ilk halk pazarı olan belediye halk pazarında yaklaşık 60 yakın işyeri bulunuyor. Çarşı merkezinden pazara bakan kısmında tabelası olmayan belediye halk pazarı, bugün yeni tabela asıldı. 1,5 metre uzunluğunda ve üzerinde "Belediye halk pazarı ve belediye amblemi bulunan" tabela zabıta ekipleri nezaretinde çarşı merkezine bakan kısmına asıldı. Belediye halk pazarı esnafları ise işyerlerinin bulunduğu ilin tek halk pazarının yeteri kadar tanıtılmadığını belirterek, bazen siftah bile yapmadan evlerine gittiklerini söylediler. Esnaflar, "Belediye halk pazarının bulunduğu caddede 60 yakın işyeri bulunmaktadır. Pazarın girişinde tabela bulunmaktadır. Ancak vatandaşların görebileceği şekilde çarşı merkezindeki giriş kısmında tabela bulunmamaktadır. Vatandaşların pazar yerini rahatlıkla görebilmesi için belediye tarafından yeni tabela asıldı. Bu duyarlılıktan dolayı emeği geçen belediye başkan vekili Cüneyt Epcim ve herkese teşekkür ediyoruz" dediler.
Esnafın durumunu düşünerek şehrin en gözde yerine tabela asan belediyeye minnettar olduklarını belirten halk pazarı esnafı, başkandan başka isteklerinin daha olduğunu söylediler. Esnaflar,"Belediye halk pazarının çarşı merkezinin arka tarafına denk geliyor. Buranın ulaşımı 2 ayrı noktadan sağlanıyor. Caddeler dar olduğu için itfaiye aracı başta olmak üzere ağır vasıta araçlar giremiyor. Bu nedenden dolayı burada 50'ye yakın işyeri kapalıdır. Eğer imar planında geçen yol yapılırsa bu cadde çok işlek olacak ve burada yüzlerce esnaf faydalanacaktır. Sayın başkandan isteğimiz imarda geçen yolun yaz aylarında faaliyete geçirmesidir" şeklinde konuştular.
Hakkari Belediye Başkanlığı yetkilileri ise, belediye halk pazarının yeniden canlanması için ellerinde geleni yapacaklarını belirttiler.
(FT-ŞAK-Y)

07.01.2017 13:22:48 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Eğitimde iş birliği protokolü imzalandı
YEREL

EĞİTİMDE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Hakkari'de FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

HAKKARİ'DE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Hakkari Türkiye ikincisi oldu
YEREL

HAKKARİ TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU
Özel poliklinik olmayan tek il Hakkari
YEREL

ÖZEL POLİKLİNİK OLMAYAN TEK İL HAKKARİ
Hakkari'de terör operasyonları
YEREL

HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONLARI
Soğuk hava kalorifer peteklerini vurdu
YEREL

SOĞUK HAVA KALORİFER PETEKLERİNİ VURDU
Yüksekova'da tiyatro sevinci
YEREL

YÜKSEKOVA'DA TİYATRO SEVİNCİ
Yüksekova'da terör mağduru ailelere devlet yardımı
YEREL

YÜKSEKOVA'DA TERÖR MAĞDURU AİLELERE DEVLET YARDIMI
Hakkari'de birçok mahalle susuz kaldı
YEREL

HAKKARİ'DE BİRÇOK MAHALLE SUSUZ KALDI