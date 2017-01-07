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Belediye halk pazarı yeni tabelasına kavuştu



(Fotoğraflı)



HAKKARİ (İHA) - Hakkari Belediye Başkanlığı vatandaşların belediye halk pazarını rahatlıkla görmesi için yeni tabela yaptırdı.

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından 2011 yılında Mukaddes Akar Sokağında hizmete açtığı belediye halk pazarı uzun aradan sonra Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'in talimatı ile tabelaya kavuştu. Hakkari'nin ilk halk pazarı olan belediye halk pazarında yaklaşık 60 yakın işyeri bulunuyor. Çarşı merkezinden pazara bakan kısmında tabelası olmayan belediye halk pazarı, bugün yeni tabela asıldı. 1,5 metre uzunluğunda ve üzerinde "Belediye halk pazarı ve belediye amblemi bulunan" tabela zabıta ekipleri nezaretinde çarşı merkezine bakan kısmına asıldı. Belediye halk pazarı esnafları ise işyerlerinin bulunduğu ilin tek halk pazarının yeteri kadar tanıtılmadığını belirterek, bazen siftah bile yapmadan evlerine gittiklerini söylediler. Esnaflar, "Belediye halk pazarının bulunduğu caddede 60 yakın işyeri bulunmaktadır. Pazarın girişinde tabela bulunmaktadır. Ancak vatandaşların görebileceği şekilde çarşı merkezindeki giriş kısmında tabela bulunmamaktadır. Vatandaşların pazar yerini rahatlıkla görebilmesi için belediye tarafından yeni tabela asıldı. Bu duyarlılıktan dolayı emeği geçen belediye başkan vekili Cüneyt Epcim ve herkese teşekkür ediyoruz" dediler.

Esnafın durumunu düşünerek şehrin en gözde yerine tabela asan belediyeye minnettar olduklarını belirten halk pazarı esnafı, başkandan başka isteklerinin daha olduğunu söylediler. Esnaflar,"Belediye halk pazarının çarşı merkezinin arka tarafına denk geliyor. Buranın ulaşımı 2 ayrı noktadan sağlanıyor. Caddeler dar olduğu için itfaiye aracı başta olmak üzere ağır vasıta araçlar giremiyor. Bu nedenden dolayı burada 50'ye yakın işyeri kapalıdır. Eğer imar planında geçen yol yapılırsa bu cadde çok işlek olacak ve burada yüzlerce esnaf faydalanacaktır. Sayın başkandan isteğimiz imarda geçen yolun yaz aylarında faaliyete geçirmesidir" şeklinde konuştular.

Hakkari Belediye Başkanlığı yetkilileri ise, belediye halk pazarının yeniden canlanması için ellerinde geleni yapacaklarını belirttiler.

(FT-ŞAK-Y)



07.01.2017 13:22:48 TSI

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