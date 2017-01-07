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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Çocuklar 'Bayram Yeri'ni çok sevdi

07 Ocak 2017 Cumartesi, 13:26
Çocuklar 'Bayram Yeri'ni çok sevdi
Çocuklar 'Bayram Yeri'ni çok sevdi

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi, Trabzon Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen çocuk oyunu 'Bayram Yeri'ni Adıyaman'da ki miniklerle buluşturdu.
Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Trabzon Devlet Tiyatroları tarafından çocuklar için sahnelenen interaktif çocuk oyunu 'Bayram Yeri'ni minik öğrencilerle buluşturdu.
Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda sahnelenen, Uğur Keleş'in yönettiği, Salih Yakın ve İhsan Yakut'un yazdığı 'Bayram Yeri' adlı tiyatro oyunu Adıyamanlı minikler tarafından çok beğenildi. Zaman zaman çocuklarında sahneye çıkarak dahil olduğu oyun ile ilgili bilgi veren Trabzon Devlet Tiyatrosu Bölge Müdürü ve oyunun yönetmeni Uğur Keleş, "Benim profesyonel olarak para kazandığım ilk oyun olan 'Bayram Yeri', çocuklarında sahneye çıkarak rol aldığı interaktif bir oyundur. Adıyaman'da olmasını çok istediğim bu oyunumuza yoğun ilgi gösteren minik öğrencilerimize ve tiyatronun Adıyaman'a gelmesini sağlayan Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(AHM)

07.01.2017 13:30:03 TSI
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