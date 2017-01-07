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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Bilecik Es-Es Taraftar Grubu'ndan kan bağışı kampanyasına destek

07 Ocak 2017 Cumartesi, 13:26
Bilecik Es-Es Taraftar Grubu'ndan kan bağışı kampanyasına destek
Bilecik Es-Es Taraftar Grubu'ndan kan bağışı kampanyasına destek

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Es-Es Taraftar Grubu üyeleri, yarın Bilecik'te düzenlenecek kan bağış kampanyasına destek olacak.
Kızılay'dan kan stoklarının yetersiz olduğu yönünde yapılan açıklamaların ardından Bilecik'in duyarlı ve üretken taraftar grubu Bilecik Es-Es'in üyeleri, yarın 13.00-18.00 saatleri arasında Bilecik Belediyesi Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilecek olan kan bağış kampanyasına katılacak. Yaptıkları açıklamada, "Kanımız vatan için feda olsun" diyerek, Kızılay'a destek vermek adına tüm Bilecik halkını pazar günü kan bağışı kampanyasına davet ettiler.
(CKT-KÇ)

07.01.2017 13:30:40 TSI
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