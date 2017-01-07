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OEDAŞ'tan Başkan Duymuş'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Eskişehir Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) Genel Müdürü Zafer Türüt ve beraberindekiler, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş'u ziyaret etti.

Genel Müdür Zafer Türüt ve Başkan Mehmet Duymuş, OEDAŞ'ın beldeye yapacağı yatırımları ele aldı. Nazik ziyaretlerinden dolayı Genel Müdür Zafer Türüt'e teşekkür eden Başkan Duymuş, OEDAŞ tarafından beldeye yapılacak yatırımların en kısa zamanda başlanacağını söyledi.

Genel Müdür Zafer Türüt'e ziyaretinde OEDAŞ Bilecik İl Müdürü Ali Türkmen de eşlik etti.

(CKT-KÇ)



07.01.2017 13:34:18 TSI

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