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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Diyarbekirspor'da iki futbolcu ayrılıyor

07 Ocak 2017 Cumartesi, 13:31
Diyarbekirspor'da iki futbolcu ayrılıyor

DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da futbolcular takımdan ayrılmaya devam ediyor.
Osman, Deniz, Recep Onur, Sami, Fatih Şen'den sonra uzun süredir ayrılmak istedikleri konuşulan Gökhan Payal ve Cenk Sarıtaş'ın da ayrılması kesinleşti. Onursal başkan Feyzi İlhanlı'nın belirlediği bonservis ücretini kulübün hesabına yatıran iki futbolcunun sözleşmesi feshedildi. Gökhan'ın Manisa Büyükşehir Belediyespor, Cenk'in ise Anagold24 Erzincanspor ile anlaştığı belirtiliyor.
Bu arada sezon başında takımdan ayrılan forvet Emre Aktaş'ın ise takıma dönmek için haber gönderdiği bildirildi.
(İHA-AKK-S)

07.01.2017 13:33:46 TSI
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