YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Amed Sportif iki futbolcu transfer etti

Amed Sportif iki futbolcu transfer etti



DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, transfer çalışmalarına başladı.

Yeşil kırmızılı ekip, Bucaspor'un 26 yaşındaki kalecisi Kurtuluş Yurt ile Fatih Karagümrükspor'dan liberosu Okan Dernek ile anlaşmaya vardı. 2015-2016 sezonunda 1461 Trabzon'da forma giyen Kurtuluş, bu sezonun başında Bucaspor'a transfer oldu. Amed Sportif Faaliyetler ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Kurtuluş, Bucaspor'da 2'si kupa ve 9'ü lig olmak üzere 11 maçta forma giydi.

Yine 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Fatih Karagümrük'ten transfer edilen ön libero Okan Dernek ise 23 yaşında. Okan,bu sezon 8 maçta forma giydi. Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Taner Taşkın'ın raporu doğrultusunda transfer arayışları devam ediyor. Forvet ve orta saha konusunda birkaç gün içinde gelişme olması bekleniyor.

(İHA-AKK-Y)



07.01.2017 13:37:30 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER