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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Haliliye Belediyesinden ibadethanelerde hummalı temizlik

07 Ocak 2017 Cumartesi, 13:41
Haliliye Belediyesinden ibadethanelerde hummalı temizlik
Haliliye Belediyesinden ibadethanelerde hummalı temizlik

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesine ait, ibadethane temizlik aracı Suruç'ta ibadethaneleri temizliyor.
Haliliye ilçe sınırları içerisinde yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren merkez ilçe Haliliye Belediyesi, Suruç'a çıkarma yaptı. Suruç Belediyesinde kayyum olarak atanan heyetle istişareli bir şekilde yapılan çalışmalar vatandaşlardan da tam not alıyor. Daha önce Eyyübiye Belediyesi tarafından Suruç Belediyesine sağlanan bir takım malzeme yardımının yanında şimdi de Haliliye Belediyesi Suruç'a çıkarma yaptı. Haliliye Belediyesine ait ibadethane temizlik aracı, içindeki ekiple birlikte Suruç'a giderek ibadethanelerde hummalı temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
(BB-BRN-Y)

07.01.2017 13:45:45 TSI
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