07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sahipsiz köpekleri ekmekle besliyor

07 Ocak 2017 Cumartesi, 13:43
Sahipsiz köpekleri ekmekle besliyor
Sahipsiz köpekleri ekmekle besliyor

(Fotoğraflı)

Burak Saylam
KONYA (İHA) - Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde yaşayan bir vatandaş her gün 5 kilometre yol giderek sahipsiz köpeklere yiyecek götürerek besliyor.
Yalıhüyük ilçesinde yaşayan Naci Yılmaz (65), ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki çiftlik yolunda çok sayıda sahipsiz köpeğe her gün yiyecek götürerek, hayvanların yaşama tutunmasına yardımcı oluyor. Düzenli olarak dışarıda kalmış hayvanları beslediğini söyleyen Yılmaz, "Fırından ekmek, evden buğday alıyorum. Arada gelerek bunları besliyorum. Kar nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken kuşlar için de açık alanlara buğday koyuyorum. İlçemiz halkı da sağolsun bu konuda duyarlı ve bana destek veriyor" dedi.
(BS-FM-Y)

07.01.2017 13:46:38 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Konya'dan Haleplilere yardım
YEREL

KONYA'DAN HALEPLİLERE YARDIM
Konya'da Anadolu yaban koyunlarına yem takviyesi
YEREL

KONYA'DA ANADOLU YABAN KOYUNLARINA YEM TAKVİYESİ
Beyşehir'de yeni nazım imar planı masaya yatırıldı
YEREL

BEYŞEHİR'DE YENİ NAZIM İMAR PLANI MASAYA YATIRILDI
Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi
YEREL

KONYA'DA KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ
Yalıhüyük Romanov koyunu ile tanışıyor
YEREL

YALIHÜYÜK ROMANOV KOYUNU İLE TANIŞIYOR
Kulu Kaymakamı Arslan okulları ziyaret etti
YEREL

KULU KAYMAKAMI ARSLAN OKULLARI ZİYARET ETTİ
Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi
YEREL

KONYA'DA KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ

Seydişehir Belediyesi, 15 Temmuz'u unutturmuyor
YEREL

SEYDİŞEHİR BELEDİYESİ, 15 TEMMUZ'U UNUTTURMUYOR
Hasta taşıyan ambulans devrildi
YEREL

HASTA TAŞIYAN AMBULANS DEVRİLDİ
Konya'dan Haleplilere yardım
YEREL

KONYA'DAN HALEPLİLERE YARDIM
Konya'daki cinayet
YEREL

KONYA'DAKİ CİNAYET

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU:
Akşehir Belediyesi'nden halep'e yardım kampanyası
YEREL

AKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN HALEP'E YARDIM KAMPANYASI
Ereğli'de &quot;Geçmişten bugüne Ereğli&quot; fotoğraf sergisi
YEREL

EREĞLİ'DE "GEÇMİŞTEN BUGÜNE EREĞLİ" FOTOĞRAF SERGİSİ
Beyşehir'de alınabilecek tedbirler masaya yatırıldı
YEREL

BEYŞEHİR'DE ALINABİLECEK TEDBİRLER MASAYA YATIRILDI
Kulu Nüfus Müdürlüğü'nde yeni kimlik kartı yoğunluğu
YEREL

KULU NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'NDE YENİ KİMLİK KARTI YOĞUNLUĞU
Konya'da kar nedeniyle 34 fabrikanın çatısı çöktü
YEREL

KONYA'DA KAR NEDENİYLE 34 FABRİKANIN ÇATISI ÇÖKTÜ

Büyükşehir'den 2016'da 34 milyonluk sulama ve gölet yatırımı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN 2016'DA 34 MİLYONLUK SULAMA VE GÖLET YATIRIMI
Konya'da öğrenci servisinin devrilmesi
YEREL

KONYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİNİN DEVRİLMESİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU:
Rektör Şahin, &quot;Toplumu yeniden inşa etmeliyiz&quot;
YEREL

REKTÖR ŞAHİN, "TOPLUMU YENİDEN İNŞA ETMELİYİZ"
GÜNCELLEME 2 - Konya'da öğrenci servisi devrildi
YEREL

GÜNCELLEME 2 - KONYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ
GÜNCELLEME - Konya'da öğrenci servisi devrildi
YEREL

GÜNCELLEME - KONYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ
Konya'da öğrenci servisi devrildi
YEREL

KONYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ