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TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov, Vali Çelik'i ziyaret etti



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ESKİŞEHİR (İHA) - Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş, Vali Azmi Çelik'i makamında ziyaret etti.

Genel Sekreter Düsen Kaseinov'u Eskişehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Vali Çelik, Türk dünyası ülkelerinin birbirine daha yakın olması adına yapılan çalışmalara destek verdiklerini söyledi. Eğitim, sanat ve kültür faaliyetleri alanında Türk dünyasını teşkil eden insanların bir araya gelmesine önem verdiklerini aktaran Vali Çelik, ülkeler arasındaki güçlü bağların sonsuzu kadar sürmesini diledi.

Ziyareti kabulden dolayı Vali Çelik'e teşekkür eden Genel Sekreter Kaseinov ise, tekrar Eskişehir'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu bildirdi. Türk dünyası ülkelerinin her zaman birbirine kardeş olduğunu ifade eden Genel Sekreter Kaseinov, herkesin dünya barışına ve insanların huzurlu bir şekilde yaşamasına katkı sunmasını istedi.

(İHA-KÇ)



07.01.2017 13:53:57 TSI

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