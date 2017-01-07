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Yalıhüyük Romanov koyunu ile tanışıyor



(Fotoğraflı)



Burak Saylam

KONYA (İHA) - Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde bir gıda mühendisi Rusya'nın koyun türü olan Romanov koyununu bölgede yaygınlaştırmak için çalışmalar yapıyor.

Yalıhüyük'ün Arasöğüt Mahallesi'nde ikamet eden Harran Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olan Hasan Akan, kendi işini kurarak, farklı bir koyun çeşidi olan Romanov koyununun yetiştiriciliğini yapıyor. Koyun yetiştiriciliğine soyunan genç çiftçi Hasan Akan, ilk olarak 50 Romanov koyun çeşidi ile başladığı işinde hedefinin 1000 koyuna ulaşmak olduğunu söyledi. Böyle bir projeyi gerçekleştirmek için uzun bir süre araştırma yaptığını ifade eden Akan; "Romanov koyununu iki üç sene araştırdım. Romanov koyununun diğer koyun çeşitlerine oranla daha fazla yavru vermesi, etinin yağsız, lezzetli ve kokusuz olması nedeniyle bu cins koyunu tercih ettik. Romanov koyununun tanesi 2 bin lira. Biz 50 adet Romanov koyunu aldık. Geçtiğimiz yılın Kasım ortalarında getirdik. O zamandan buyana 15-20 tanesi yavru yaptı. Halen yavrulamak üzere gebe hayvanlarımız var. 2-3 aylık bir sürede 40-45 yavru olacak. Koyunların sütünü şuan yavrulara veriyoruz. Bize şuan 30-40 TL arasında maliyeti oluyor. İlerleyen süreçte Romanov koyununu bin adete çıkarmayı hedefliyorum" diye konuştu.

(BS-FM-Y)



07.01.2017 13:58:03 TSI

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