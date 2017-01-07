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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Fatsa'da yol çöktü, otomobil çukura düştü

07 Ocak 2017 Cumartesi, 14:15
Fatsa'da yol çöktü, otomobil çukura düştü
Fatsa'da yol çöktü, otomobil çukura düştü

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken aniden yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.
Kurtuluş Mahallesi'nde Özkan Arı yönetimindeki 34 HN 3978 plakalı otomobil seyir halindeyken aniden yol çöktü. Otomobil çöken çukura düştü. Kazada sürücü yara almazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Seyir halindeyken aniden çukura düştüğünü belirten sürücü Özkan Arı, "Bu kaza farklı şekilde de sonuçlanabilirdi. Yolun alt yapısının böyle yapılmasını anlamış değilim. Yetkililerin gerekli önlemi almasını istiyorum" dedi.
(AA-SLH-Y)

07.01.2017 14:19:06 TSI
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