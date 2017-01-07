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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Marmaris Belediyesi'nin komşu ilçelere ziyareti devam ediyor

07 Ocak 2017 Cumartesi, 14:19
Marmaris Belediyesi'nin komşu ilçelere ziyareti devam ediyor
Marmaris Belediyesi'nin komşu ilçelere ziyareti devam ediyor

(Fotoğraflı)

Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve meclis üyeleri gelenekselleşen belde ve ilçe ziyaretlerine devam ediyor.
Marmaris Belediyesi ,Sarıgerme, Bodrum ve Fethiye'ye yapılan ziyaretleri yeni yılın ilk haftasında Dalaman ve Ortaca ziyaretleri izledi.
5 Ocak Perşembe günü Başkan Acar ve meclis üyeleri ilk olarak CHP Dalaman ilçe örgütünü ziyaret etti.
Örgüt yönetimi tarafından oldukça sıcak karşılanan Marmaris heyeti üyeleri, Dalaman'da bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Her iki taraf da aynı bölgenin siyasetçilerinin ve yerel yönetimlerinin sık sık bir araya gelmesinin bölge adına yararlı sonuçlar doğuracağını belirtti.
Dalaman ilçe başkanı Kamil Ayhan Öner yaptığı konuşmada ilçeler arasında bu yakınlaşmayı sağlayan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'a teşekkür etti. Öner, konuşmasında örgütün birlikteliğinin ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. "Ülkenin kötü gidişatında birbirimize ihtiyacımız var, tutunacak tek dalımız Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet değerlerine sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.
Başkan Acar ise konuşmasında yeni yıla güzel temenni ve dileklerle girmek istediklerini, ancak ülkemizin başında bir terör belası bulunduğuna dikkat çekti. "Liderimiz ulu önder Atatürk'ün yaşam ve idare tarzı olarak önümüze koyduğu projenin her zaman arkasında olduk." diyen Acar, konuşmasının sonunda Dalamanlı hemşehrilerimizi Marmaris'te görmekten büyük mutluluk duyacağını belirterek davette bulundu.
Bu ziyaretin ardından Dalaman Belediyesi'ni ziyaret eden Başkan Acar ve ekibi, ev sahibi Belediye Başkanı ve meclis üyeleri tarafından karşılandı. Dalaman'daki belediye uygulamaları, çalışmalar ve projeler hakkında bilgi veren Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz "Marmaris Belediye Başkanı, başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte ziyareti için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük mutluluk duyduk. Gelecekte de ilimiz genelinde ilçeler arasında bir koordinasyona vesile olacağını düşünüyorum. Böyle bir vesileye öncülük etmenizden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Biz de tabi ki iade-i ziyarette bulunacağımız için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum." diye konuştu. Başkan Acar da 2014 seçimlerinden hemen sonra başlattıkları bölge inceleme gezilerini sürdürdüklerini, bu çalışmanın da meclis üyelerine motivasyon sağladığını söyledi. Acar sözlerini şöyle sürdürdü; "Resmi toplantılar dışında belediye başkanlarının bir araya gelmesinin katkısı olacağını kanaatindeyiz. Çok nazik ve sıcak karşılandık. Siyasi ve sosyal ilişkilerimizin daha beşeri hale gelmesi bir ihtiyaçtır. Bu bir hareket tarzıdır. Bu anlayışı ateşleyebildiysek ne mutlu bize. Sizleri de Marmaris'e konaklamalı olacak şekilde bekliyoruz. Beraber olmaya ihtiyacımız var. Nereye omuz vermek gerekiyorsa oraya elbirliğiyle yardımcı olmalıyız. Ülkemizde öncelikle güven ve huzurun oluşmasını diliyoruz. Yerelde başlayan bu yaklaşımımızın genel siyasete de yansımasını diliyorum."
Her iki belediye başkanının birbirlerine ve meclis üyelerine hediyeler vermesinin ardından Marmaris heyeti Ortaca ilçesine geçti. Burada ilk olarak CHP ilçe örgütünü ziyaret eden Başkan Acar ve meclis üyelerine yine samimi bir karşılama vardı. İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya yaptığı konuşmada "Belediyecilik her yerde kolay olmuyor. Kimi yerde çok kolay, kimi yerde ise çok zordur. Her yerin bakir olduğu bir şehirde heri yeri açıp belediye başkanı olarak güzel şeyler gösterebilirsiniz. Ancak, tabiri caizse her tarafı mahvedilmiş bir yeri daha güzelleştirmek ve yaşanabilir kılmak konusunda, özellikle büyük bir alışveriş merkezini kaldırarak bizlere 19 Mayıs Gençlik Meydanı gibi güzel bir yaşam alanı yaratan belediye başkanımı Ortaca'da görmekten büyük keyif aldığımı söylemek isterim" diyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Acar ise ülkemizin geçirmekte olduğu bu zor dönemde herkesin moral ve motivasyona ihtiyacı olduğu belirtti. Başkan Acar sözlerini şöyle sürdürdü; "Hepimizin kendine sıkıntıları var. Herkes kendi bölgesinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Herkes kendi çapında birşeyler yapıyor. Ancak gelinen bu dönemde herkesin birlik ve beraberlik içinde olması gerekiyor, yarın herşey için geç kalınabilir". Bu tür inceleme ziyaretlerini başka bölgelere de yaptık ve motivasyon anlamında yararını gördük. Bu ziyarette de sizlerden enerji almaya, bizdeki pozitif enerjiyi de sizlerle paylaşmaya geldik. Sizleri de Marmaris'te görmekten gurur duyarız."
Gazetecilerin gelecekteki siyaset planları üzerine soru sorması üzerine Başkan Acar "Gelecekle ilgili hiçbir zaman siyasi bir plan yapmadım ve bunun da doğru olduğu düşüncesinde değilim. Çok doğaldır ki her insan gerek siyaseten, gerek ticari hayatıyla ilgili bir plan yapabilir. Bir şeyi ne kadar çok isterseniz isteyin o kader alnınıza yazılmadıysa, o şartlar oluşmadıysa, böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir. İsmimizin bazı platformlarda büyükşehirle anılması benim için bir gurur kaynağıdır. Ama ben her şeyin sevdalısıyım diye kendi adıma düşünülen bir şey değildir. Önümüzde uzun bir süreç var. Ülkenin içinde bulunduğu tabloda gerçekten vatandaş olarak, birey olarak çok endişe içindeyiz. Bu ortam içerisinde "ben büyükşehir belediye başkanlığını düşünüyorum " deme lüksüne sahip değiliz. Fakat şartlar öyle oluşur ki bir şeyi isteyen değil, verilen görevi yapan bir anlayışımız var. Aklımın ucundan geçmeyen Marmaris Belediye Başkanlığı gibi bir ateş topu seçimlere 6 ay kala benim önüme düştü ve Marmaris'i halkımızla beraber bir yerlere getirdik. Böyle bir ihtiyaç olursa görevden kaçmayız. Ama yeni bir yönetim vardır. Mevcut bir yönetim vardır. Belli sıkıntıları vardır ama bundan daha doğal da bir şey yoktur. Ben birisine karşı, şurada adayım diye bir anlayışım olmamıştır. Bir kez daha söylüyorum; şartlar oluşur, alnımıza yazılmışsa ve bize böyle bir görev verilirse biz kaçacak değiliz. Ülkemiz, bölgemiz için vatandaşlık sorumluluğu içerisinde görevimizi yerine getiririz. Ama şu anda önümüzde ülkemizle ilgili çok daha önemli konular var. Bunlara odaklanıp bunların çalışmasını elbirliği ile yapmamız gerekir." şeklinde düşüncelerini belirtti.
(VE-MB-Y)

07.01.2017 14:20:11 TSI
NNNN

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