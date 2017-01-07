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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Başkan Altan'dan hastalara moral ziyareti

07 Ocak 2017 Cumartesi, 14:24
Başkan Altan'dan hastalara moral ziyareti
Başkan Altan'dan hastalara moral ziyareti

(Fotoğraflı)

Necati İvgin
HATAY (İHA) - Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, beraberinde Ak Parti ilçe Başkanı Veysi Güler ile Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yatan hastalara moral ziyaretinde bulundu.
Başkan Altan, hastanede görevlileri nezaretinde polikliniklerde yatan ve tedavi gören yaşlı hastaları, çocuklar ile yeni doğan bebekleri de ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hasta ve yakınlarıyla bir süre sohbet etti.
Başkan Altan, "Morale en fazla ihtiyaç duyan hastalarımızı ziyaret edip onlara acil şifalar diledik.Hastalarımıza ziyaretin sadece önemli günde değil her zaman yapılmasında da fayda var" dedi.
(NCT-Y)

07.01.2017 14:27:50 TSI
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