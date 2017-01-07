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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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ayyumdan kar mesaisi

07 Ocak 2017 Cumartesi, 14:38
ayyumdan kar mesaisi
Kayyumdan kar mesaisi

(Fotoğraflı)

Galip Kılınç
MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık Belediyesine kayyum atanan Kaymakam Hacı Arslan Uzan, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.
Bulanık'ta etkili olan kar yağışı sonrasında karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Uzan, kar yağışının olumsuz etkilerini aza indirmek için aralıksız çalışan ekiplerden bilgi aldı.
Karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Uzan, Bulanık'ın yoğun kar yağışı altında olduğunu belirterek, şehirde aksayan yerlerin tespit edilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle kaldırımların temizlenmesi noktasında hassas olduklarını ifade eden Uzan, "Kış şartlarında, esnafların kaldırımları işgal etmemelerini istiyoruz. Vatandaşlarımız kolay yürüsünler. İlçe halkı olarak dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Dışarı çıkan vatandaşlarımızdan özellikle çatılardan sarkan buz kütlelerine karşı dikkatli olmalarını istiyorum. Bunun yanında yine soba zehirlenmelerine mahal vermemek için vatandaşlarımızın dikkatli davranmalarını istiyorum" dedi.
Merkezdeki karı kamyonlarla şehir dışına taşıdıklarını dile getiren Uzan, "Bütün bu çalışmalar ekip işi ile olur. Bulanık halkı, hizmetin en iyisine layıktır. Bizler de bu düşünceyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.
(GK-ATL-MK-Y)

07.01.2017 14:42:15 TSI
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