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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Karla mücadele devam ediyor

07 Ocak 2017 Cumartesi, 14:47
Karla mücadele devam ediyor
Karla mücadele devam ediyor

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi, Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen soğuk hava ve kar yağışından dolayı oluşabilecek olumsuzlukları en eza indirilebilmek adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Meteoroloji Müdürlüğü'nden gelen bilgiler doğrultusunda günler öncesinden önlem alan Edirne Belediyesi, yaklaşık 42 saattir 11 ayrı ekiple, 11 bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Hava sıcaklığının eksi 7 derece düştüğü ve kar yağışının devam ettiği kentte ekipler, 3 greyder, 3 kar küremeli yükleyici, 4 kazıcı yükleyici, 2 yükleyici kepçe, 1 bobcat küçük kepçe, 6 tuz serpme makinesi, 3 sıvı buz çözücü aracı ve 7 kamyon ile özellikle ana arterlerde trafiğin açık kalması için mücadele ediyor. Ekipler, tuzlama çalışması ve antifriz etkisi yaratan sıvı solüsyon ile buzlanmayı da engellemeye çalışıyor.
Edirne Belediyesi yetkilileri, 24 saat 3 vardiya halinde gerçekleştirilen çalışmaların Edirne Belediyesi'ne ait sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini belirterek, araçlarında gerekli tedbirleri almamış olanların trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.
(KU-ÖK-Y)

07.01.2017 14:51:22 TSI
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