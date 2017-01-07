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Edirne'de sokak hayvanları unutulmadı



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi, Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen ve Edirne'yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinden açlık problemi yaşamamaları için mücadele eden ekipler, kentin muhtelif yerlerine yiyecek bırakmaya devam ediyor.

Kar yağışıyla birlikte çalışmalarını da hızlandıran Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar altında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması ve yaşamlarını sürdürebilmesi için şehrin belli bölgelerindeki parklara, bahçelere ve boş arazilere yiyecek bırakarak, hayvanların beslenmesine yardımcı oldu. Soğuk havada, özellikle kar yağışının olduğu günlerde sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta daha çok zorlandıklarını ifade eden yetkililer, vatandaşları da duyarlı olmaya davet etti.

Yetkililer, vatandaşların çöp konteynırlarının kenarlarına artık yemeklerini bırakarak ve camlarının önüne kuşlar için yiyecek koyarak sokak hayvanlarına yardımcı olabileceklerini kaydetti.

(KU-MK-Y)



07.01.2017 14:51:40 TSI

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