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Adıyaman'da aile hekimliği uygulaması 10. yılına girdi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da 25 Aralık 2006 yılında hayata geçirilen 'aile hekimliği' uygulamasının 10. yılını doldurması nedeniyle "Adıyaman'da Aile Hekimliğinin 10. Yıl Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Adıyaman Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından bir otelin salonunda gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda aile hekimi ve yöneticiler katıldı. Adıyaman Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz, Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu ve çok sayıda yönetici toplantıya katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını sunum eşliğinde yapan Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, aile hekimliğinin sağlıkta dönüşüm programının en önemli ayağından birisi olduğunu söyledi.

Mustafa Kutlu, "Adıyaman'da aile hekimliğinde hangi işleri yaptık, hangi işlerde istediğimiz yere kavuşamadığın değerlendirmesini yapıyoruz. Değerlendirme toplantısında özellikle koruyucu sağlık hizmetlerinde karşılaştığımız sorunlar, başarılarımızı tartışıyoruz. Bu panelde aile hekimliği uygulamasında memnuniyet düzeyimizi konuşuyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza sunduğumuz sağlık hizmetlerinde en iyiye nasıl ulaşabilirizin istişaresini yapmaktır" dedi.

Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz ise konuşmasında, "Sağlık hizmetlerinin nitelik olarak artması, nicelik olarak yaygınlaşması aile hekimliği uygulamasıyla vücut buldu. Gelişmiş ülkeler Türkiye'de ki başarıyı nasıl elde ettiğini irdeliyor. Türkiye'de sağlıktaki dönüşümün ana arteri olan aile hekimliğinin kalitesi daha da artıyor. Sadece aile hekimliğinde değil, anne ve bebek ölümlerindeki oranın azalması, aşı oranlarının yüksekliği de araştırılıyor. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin gelişmesiyle 2. ve 3. Basamak hizmetlerinin de artmasına neden oldu" dedi.

Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş'da 25 Aralık 2006 tarihinde pilot il olarak aile hekimliği uygulamasına geçiş sonrası ciddi bir kurumsallaşma olduğunu kaydederek, "Bu gün Adıyaman'da Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde 193 aile hekimi biriminde vatandaşlarımıza hizmet veriliyor. 10 yıllık süreci değerlendirdiğimizde ciddi anlamda koruyucu sağlık hizmetlerinde mesafe kat ettiğimizi gözlemekteyiz. Yapacak daha çok işimiz var. Vatandaşlarımızın bilinç düzeyini arttırma noktasında caba sarf etmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın öncelikli olarak aile hekimlerini kullanmaları noktasında kurumsal olarak bilinçlendirme faaliyetlerine hız vermemiz lazım. Bu tür değerlendirme toplantıları çok faydalı oluyor" ifadelerini kullandı.

Toplantının ikinci bölümünde çeşitli sağlık çalışanları aile hekimliği üzerine konuşmalar gerçekleştirdi.

(AHM)



07.01.2017 14:52:00 TSI

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