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Başkan Akyürek: "Saldırıların günlük yaşamımızı etkilemesine izin vermemeliyiz"



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MERSİN (İHA) - Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Çukurova Şubesi Başkanı Gül Akyürek, İstanbul Reina'da ve İzmir Adliyesi önünde düzenlenen terör saldırılarını kınayarak, "Bu saldırıların günlük hayatımızı etkilemesine izin vermemeliyiz" dedi.

TÜGİAD Çukurova Şube Başkanı Akyürek, son dönemde giderek artan terör saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Saldırıları kınayan Akyürek, son günlerde artan terör olaylarının insan yaşantısını önemli ölçüde etkilediğini vurguladı. İstanbul Reina'da ve İzmir Adliyesi önünde düzenlenen terör saldırılarının ülkemizin birlik, bütünlük ve yaşam standartlarına yönelik bir saldırı olduğunu belirten Başkan Akyürek, "Terör maalesef en karanlık ve en adi yüzünü son günlerde ülkemiz üzerinde göstermiştir. Reina saldırısında yitirdiğimiz şehit polisimiz Burak Yıldız, İzmir saldırısında kaybettiğimiz kahraman polisimiz Fethi Sekin ve yitirdiğimiz onca vatandaşımız, karanlık güçlerin perde arkasında olduğu ve taşeronluğunu terör örgütlerinin yaptığı hain saldırılara kurban gitmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki, bu tür hain saldırılar bizleri korkutmak ya da sindirmek yerine daha da birbirimize kenetlemiş ve birliğimizi perçinlemiştir" ifadelerini kullandı.

Son iki terör saldırısının günlük yaşantıyı etkilememesi gerektiğine de dikkat çeken Akyürek, şunları kaydetti: "Bu tür saldırılarla toplum üzerinde bir korku imparatorluğu yaratılmak istenmekte. Belki zor olacak ancak, bu tür hain saldırıların günlük yaşantımıza etki etmesine izin vermemeliyiz. Saldırıların asıl amacı da budur zaten. Keyfimizi kaçırmak, korku salmak, hayat şartlarımızı ve programımızı değiştirmek amaçlanmaktadır. Böylece ortaya çıkacak kaos ile yıkılmamız ve bölünmemiz daha kolay olacaktır. Kaybetmekten korkmamalıyız. Korkarsak kaybederiz, birliğimizi yitiririz ve bölünürüz."

(KYM-Y)



07.01.2017 14:53:40 TSI

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