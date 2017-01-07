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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Büyükşehirin kar ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

07 Ocak 2017 Cumartesi, 15:08
Büyükşehirin kar ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
Büyükşehirin kar ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi amacıyla il genelinde yoğun çalışma gerçekleştiriyor. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını il genelinde gece boyunca da sürdürdü.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı kar yağışının etkili olduğu ilçelerde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının etkili olduğu ilçelerde gerekli tüm müdahaleler yapılıyor. Karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarının il genelinde gece boyunca da devam ettiğini belirtti. Tüm ekipler ile koordineli bir şekilde çalışmaları yürüttüklerini ifade eden, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Gece boyunca il genelinde etkili olan kar yağışı ile beraber ekiplerimiz vatandaşlarımızın olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını gerçekleştirdi. İlçelerimizdeki yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yapıyoruz. Yolda kalan vatandaşlarımıza yardım ettik. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.
(SC-Y)

07.01.2017 15:12:10 TSI
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