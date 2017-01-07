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YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
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Beyoğlu'nda kar çalışmaları aralıksız devam ediyor

07 Ocak 2017 Cumartesi, 15:13
Beyoğlu'nda kar çalışmaları aralıksız devam ediyor
Beyoğlu'nda kar çalışmaları aralıksız devam ediyor

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu Belediyesi, kentte etkili olan yoğun kar yağışının olumsuz etkilerinin vatandaşlara yansımaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Üç vardiya halinde çalışan belediye ekipleri, ilçenin 45 mahallesinde başta ana arterler olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.
Yurdun dört bir yanında etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Beyoğlu Belediyesi, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi Fen işleri ve Temizlik İşleri Müdürlüklerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, 530 personel görevlendirildi. Üç vardiya halinde çalışan ekipler, ilçenin 45 mahallesinde başta ana arterler olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Ekipler gece gündüz çalışıyor
Belediye Belediyesi 2 bin ton tuz, 270 ton solüsyon ve 530 kişilik personeliyle kar çalışmalarını sürdürüyor. Eğitim kurumları, ibadethaneler, kamu kurum ve kuruluşları ve vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda programlı ve periyodik olarak çalışmalarına devam eden ekipler özellikle gece saatlerinde ve sabaha karşı beklenen olası donlanmaya karşı tuzlama çalışmalarının yanı sıra üst geçitler, otobüs, metrobüs, tramvay ve metro gibi toplu taşıma duraklarında solüsyon ile müdahale çalışmalarına ağırlık veriyor.

Karla mücadele ekiplerine telefonla 7/24 ulaşılabilecek
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, vatandaşların mağdur olmamaları için gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, karla mücadele ekiplerine 7 gün 24 saat 444 0 160 numaralı telefonu arayarak ulaşılabileceğini söyledi.
(HB-MK-Y)

07.01.2017 15:17:47 TSI
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