07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Tuna Şanlıurfalılara teşekkür etti

07 Ocak 2017 Cumartesi, 15:16
Vali Tuna Şanlıurfalılara teşekkür etti
Vali Tuna Şanlıurfalılara teşekkür etti

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rabia Meydanında gerçekleştirdiği toplu açılış törenine büyük bir katılım sağlayan Şanlıurfalılara teşekkür etti.
Vali Tuna, teşekkür konuşmasında, "Cumhurbaşkanımızı Şanlıurfa ziyaretinde ve etkinliklerinde yalnız bırakmayan, Rabia Meydanındaki toplu açılış törenimizde meydanları ve sokakları dolduran değerli Şanlıurfa halkına en derin sevgi ve saygılarımı sunuyor, hepsine teşekkür ediyorum. Peygamberler diyarı Şanlıurfa'nın kadim insanları, bu büyük buluşmada ortaya koyduğu birliktelikle, "devlet millet el ele" anlayışının en güzel örneğini ortaya koymuştur. Bu, başta bizler olmak üzere tüm Türkiye için gurur kaynağı olmuştur. Çocuklarımıza daha gelişmiş, yaşanabilir ve huzur içinde bir gelecek hazırlamamızdaki azim ve kararlılığımızı pekiştirmiştir. Şanlıurfa, sofrasını ve acılarını paylaştığı Suriyeli kardeşlerimize gösterdiği yardımseverlikle de, Cumhurbaşkanımızın övgüsüne mazhar olmuş, "Peygamberler Şehri" ve "Ensar" olma gibi manevi değerlerimiz doğrultusunda, barışın, huzurun ve kardeşliğin teminatı olacağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediye başkanlığı ile birlikte düzenlediğimiz toplu açılış törenine katılan vatandaşlarımızla, Cumhurbaşkanımızın onuruna verdiğimiz yemeğe katılım sağlayan aşiret temsilcileri, kanaat önderleri ve STK yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum. Öte yandan, bu programların güven ve huzur içerisinde gerçekleşmesinde büyük emekleri olan tüm güvenlik güçlerimize tekrar teşekkür ediyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

(BRN-Y)

07.01.2017 15:20:14 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Ak Parti il teşkilatı Şanlıurfalılara teşekkür etti
YEREL

AK PARTİ İL TEŞKİLATI ŞANLIURFALILARA TEŞEKKÜR ETTİ
Haliliye Belediyesinden ibadethanelerde hummalı temizlik
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİNDEN İBADETHANELERDE HUMMALI TEMİZLİK
Suruç'ta rehber öğretmenlere madde bağımlılığı semineri verildi
YEREL

SURUÇ'TA REHBER ÖĞRETMENLERE MADDE BAĞIMLILIĞI SEMİNERİ VERİLDİ
Kaymakam Yosunkaya yol kontrol ve arama noktalarını denetledi
YEREL

KAYMAKAM YOSUNKAYA YOL KONTROL VE ARAMA NOKTALARINI DENETLEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Haliliye Belediyesinden mehter süprizi
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HALİLİYE BELEDİYESİNDEN MEHTER SÜPRİZİ
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü
YEREL

ŞANLIURFA'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ
Erdoğan'ın ziyaret ettiği şehit ailesi
YEREL

ERDOĞAN'IN ZİYARET ETTİĞİ ŞEHİT AİLESİ
Bakanlar Soylu ve Çelik Şanlıurfa'da
YEREL

BAKANLAR SOYLU VE ÇELİK ŞANLIURFA'DA
Emine Erdoğan Şanlıurfa'da
YEREL

EMİNE ERDOĞAN ŞANLIURFA'DA
Yeşilay Danışmanlık Merkezi Eyyübiye Hizmet Binasının açılış töreni
YEREL

YEŞİLAY DANIŞMANLIK MERKEZİ EYYÜBİYE HİZMET BİNASININ AÇILIŞ TÖRENİ
Şanlıurfa'da Toplu Açılış Töreni
YEREL

ŞANLIURFA'DA TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ
Şanlıurfa'da Toplu Açılış Töreni
YEREL

ŞANLIURFA'DA TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ
Emine Erdoğan, adaşının hayalini gerçekleştirdi
YEREL

EMİNE ERDOĞAN, ADAŞININ HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Viranşehir İlçe Tarım'dan ücretsiz fidan dağıtımı
YEREL

VİRANŞEHİR İLÇE TARIM'DAN ÜCRETSİZ FİDAN DAĞITIMI
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Siverek'te atıl durumdaki parklar onarılıyor
YEREL

SİVEREK'TE ATIL DURUMDAKİ PARKLAR ONARILIYOR