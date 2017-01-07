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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Kızılay'dan "kan bağışlayın" çağrısı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 15:25
Kızılay'dan "kan bağışlayın" çağrısı
Kızılay'dan "kan bağışlayın" çağrısı

(Fotoğraflı)

Tamer Yavuz
EDİRNE (İHA) - Kızılay Edirne Kan Bağış Merkezi'nde görevli Dr. Güler Ateş soğuk kış aylarında kan ihtiyacının arttığını söyleyerek, "Lütfen elimizi tutun kan bağışlarınızla hayat kurtarın" dedi.
Edirne Kızılay Kan Bağış Merkezinde görevli Dr. Ateş, kanın, kaynağı insan olan tek tedavi aracı olduğunu söyledi. Türk Kızılayı olarak amaçlarının kan ihtiyacının tamamını gönüllü kan bağışlarıyla sağlanması ve karşılanması olduğunu belirten Dr. Ateş, "Havaların soğuk olması ve hava koşullarının nedeniyle ve yaşadığımız bugünlerde kan ihtiyacının artması nedeniyle Türk Kızılayı olarak gönüllü kan bağışçılarına daha da çok ihtiyacı var. Lütfen elimizi tutun kan bağışlarınızla hayat kurtarın. Bu yüzden de cumartesi günleri bu hafta olduğu gibi önümüzdeki günlerde Edirne Kızılay Kan Bağış Merkezinde 10.00 ila 19.00 saatleri arasında halkımızı kan bağışına bekliyoruz" dedi.
Öte yandan Edirne'de yoğun kar nedeniyle insanlar sokağa bile çıkmakta zorlanırken duyarlı gençler kan bağış merkezine giderek, kan ihtiyacı olanlar için bağış yaptı.
(TY-MK-Y)

07.01.2017 15:29:20 TSI
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