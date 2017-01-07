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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Kayakta Rüzgâr Kayak Kulübü birincilik zaferi

07 Ocak 2017 Cumartesi, 15:36
Kayakta Rüzgâr Kayak Kulübü birincilik zaferi
Kayakta Rüzgâr Kayak Kulübü birincilik zaferi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Palandöken'de yapılan Okullar arası Kayak İl Birinciliği Yarışmasında Rüzgâr Kayak Kulübü 5 birincilik kazandı.
12 Okulun 86 kayak sporu sever öğrencinin katıldığı müsabakada Rüzgâr Kayak Kulübü Kayak Öğretmenleri Sefa Yalçın, Yusuf Dilik, Yusuf Karta nezaretinde hazırlanan öğrencilerin kıyasıya yarıştığı müsabakalara Rüzgâr Kayak Okulu'nun başarısı damga vurdu. 5 birincilik, 3'de üçüncülük başarısı elde eden genç yetenekli yarışmacılar büyük mutluluk yaşadı. Kayak Öğretmeni Yusuf Dilik,'Türkiye'de kayak sporuna her geçen ilgisini artıran gençlerimizin bu başarısı önümüzdeki günlerde katılacakları önemli müsabakalarda daha iyi sonuçlar elde ederek ülkemizi temsil edeceklerine inanıyor ben de bu başarıda emeği geçen sporcularımızı kutluyorum' dedi.
Daha sonra, başarılı öğrencilere, düzenlenen törenle ödülleri verildi.
(ERZ-AT-Y)

07.01.2017 15:39:18 TSI
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