YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kayakta Rüzgâr Kayak Kulübü birincilik zaferi

Kayakta Rüzgâr Kayak Kulübü birincilik zaferi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Palandöken'de yapılan Okullar arası Kayak İl Birinciliği Yarışmasında Rüzgâr Kayak Kulübü 5 birincilik kazandı.

12 Okulun 86 kayak sporu sever öğrencinin katıldığı müsabakada Rüzgâr Kayak Kulübü Kayak Öğretmenleri Sefa Yalçın, Yusuf Dilik, Yusuf Karta nezaretinde hazırlanan öğrencilerin kıyasıya yarıştığı müsabakalara Rüzgâr Kayak Okulu'nun başarısı damga vurdu. 5 birincilik, 3'de üçüncülük başarısı elde eden genç yetenekli yarışmacılar büyük mutluluk yaşadı. Kayak Öğretmeni Yusuf Dilik,'Türkiye'de kayak sporuna her geçen ilgisini artıran gençlerimizin bu başarısı önümüzdeki günlerde katılacakları önemli müsabakalarda daha iyi sonuçlar elde ederek ülkemizi temsil edeceklerine inanıyor ben de bu başarıda emeği geçen sporcularımızı kutluyorum' dedi.

Daha sonra, başarılı öğrencilere, düzenlenen törenle ödülleri verildi.

(ERZ-AT-Y)



07.01.2017 15:39:18 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER