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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Sağlık vakfı ve şehit ailelerine ziyaret

07 Ocak 2017 Cumartesi, 15:37
Sağlık vakfı ve şehit ailelerine ziyaret
Sağlık vakfı ve şehit ailelerine ziyaret

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Muğla Valisi Amir Çiçek Bodrum'da dün bir dizi toplantıya katılırken eşi Hülya Çiçek de ziyaretlerde bulundu. Çiçek'e Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un eşi Hülya Kocadon da eşlik etti.
Muğla Valisi Amir Çiçek'in eşi Hülya Çiçek ile birlikte ziyaretlere Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un eşi Hülya Kocadon yanı sıra İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya'nın eşi Aysun Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan'ın eşi Dilek Özfidan, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'ın eşi Cihan Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay İzzet Adagideli'nin eşi Burcu Adagideli, Bodrum İlçe Emniyet Müdür Vekili Fahrettin Gönbe'nin eşi Tülay Gönbe de katıldı.
İlk olarak Turgutreis'te bulunan Bodrum Sağlık Vakfı'nı ziyarette bulunan heyet, vakıfta bulunan sınıfları ve atölyeleri gezdi. Öğrencilerle sohbet eden grup ayrıca vakıf ile ilgili de yönetici ve gönüllü çalışanlardan bilgiler aldı. Özel öğrencilerin velilerinin duygu ve düşüncelerini dikkatle dinleyen Hülya Çiçek ve beraberindekiler, gelen talepler ile ilgili de ellerinden geleni yapacaklarını iletti.
Bodrum Sağlık Vakfı ziyareti sonrasında şehit eşi Pembe Aybey'in evini ziyaret eden heyet, 1991 yılında görevi sırasında şehadete ermiş olan Kenan Aybey'in ailesiyle bir sohbet gerçekleştirdi. Daha sonra ise Yalıkavak'ta Şehit Kenan Aybey, Barış Akay, Selim Pahna ve Ali Yıldırım'ın ailesiyle birlikte yemekte bir araya geldi. Şehadete eren şehitleri anan protokol ve aileler birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Yaka Mahallesi Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde bulunan müzeyi de gezen heyet, ayrıca Bodrum Belediyesi Sevgi Sanat Atölyesi'ndeki özel öğrencilerle de bir araya gelerek onların yapmış olduğu etkinlikleri izledi. Özel öğrencilere ve eğitmenlere çeşitli hediyeler de takdim edildi.
Gün sonunda ise Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde bulunan kadın girişimcilerin açmış olduğu Reçel Atölyesi ziyaret edildi. Kadın girişimciler konuklarına, yaptıkları ürünler ile atölyenin çalışma şekli hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
(EA-MB-Y)

07.01.2017 15:41:39 TSI
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