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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Deniz Feneri Derneği'nden Vali Azizoğlu'na ziyaret

07 Ocak 2017 Cumartesi, 15:41
Deniz Feneri Derneği'nden Vali Azizoğlu'na ziyaret
Deniz Feneri Derneği'nden Vali Azizoğlu'na ziyaret

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - 2017 yılının genişletilmiş ilk istişare toplantısı için Erzurum'a gelen Deniz Feneri Derneği yöneticileri Vali Seyfettin Azizoğlu'na bir nezaket ziyaretinde bulundu.
Deniz Feneri yönetim kurulu üyeleri ile Vali Azizoğlu'nu ziyaret eden Genel Başkan Av. Mehmet Cengiz, yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi. Deniz Feneri'nin Erzurum'da bulunan Doğu Anadolu Temsilciliği üzerinden bölgedeki 15 ilin yardımlarını ulaştırdıkları bilgisini veren Başkan Cengiz derneğin 2016 yılında ayni ve nakdi yardımlarını yüzde 45 artırdığını söyleyerek bütün bağışçılarına teşekkür etti.
Vali Azizoğlu ise sivil toplum kuruluşlarının ve özellikle de insani yardım kuruluşlarının ülkemiz ve bölgemiz için önemine dikkat çekerek Deniz Feneri Derneği'nin organize ettiği yardımlarla binlerce insana umut olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz günlerde içerisinde Deniz Feneri'nin de bulunduğu bir grup sivil toplum kuruluşunun Suriye'ye 17 tırlık yardım gönderdiğini belirten Vali Azizoğlu, önümüzdeki günlerde yeni yardımların gönderileceğini söyledi.
Vali Azizoğlu, Cazibe Merkezleri Programı ile Göçler Düşecek, Muhtaç Aile Sayısı da Azalacak
Deniz Feneri heyetine Cazibe Merkezleri Programı'nın öneminden bahseden Vali Azizoğlu, yatırımcıların Erzurum'a yatırım yapması, fabrika kurması ve istihdama katkıda bulunmaları için devletin çok ciddi teşviklerde bulunduğunu hatırlattı. Önümüzdeki yıllarda Erzurum'da mühim yatırımların yapılacağının da müjdesini veren Azizoğlu, Erzurum'a yatırım yapmanın işadamları için çok cazip hale geldiğine dikkat çekti. Azizoğlu, kurulacak fabrikalarla Erzurum'dan ve bölge illerinden göçlerin azalacağını ve yardım kuruluşlarının işinin de kolaylaşacağını, böylece yardım kuruluşlarımızın daha az mağdur ailelere yardım yapar hale geleceklerini ifade etti.
İlk fırsatta Erzurum'da bulunan Deniz Feneri Doğu Anadolu Temsilciliğini ziyaret edeceği söyleyen Azizoğlu, ziyaretin anısına Başkan Mehmet Cengiz'e bir plaket takdim etti ve Oltu taşından yapılmış bir tesbih hediye etti.
Başkan Mehmet Cengiz de Vali Azizioğlu'na Deniz Feneri'nin yaptığı Yoksulluk Sempozyumu'nun tebliğlerinden oluşan üç ciltlik kitap setini hediye etti.
(ERZ-AT-Y)

07.01.2017 15:44:06 TSI
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