07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bandırma otogarında 300 yolcu mahsur kaldı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 15:44
Bandırma otogarında 300 yolcu mahsur kaldı
Bandırma otogarında 300 yolcu mahsur kaldı

(Fotoğraflı)

İbrahim Aldemir
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otogarda yolcular mahsur kaldı.
İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan şehirlerarası otogarda yolcular mahsur kaldı. Çanakkale ve Bursa yönüne gitmek isteyen, fakat yolların kapanması sebebiyle Bandırma'da kalan 300 yolcu, otogarda saatlerce mahsur kaldı. Otogara giden yollara ulaşımın sağlanamaması üzerine Büyükşehir Belediye Fen İşleri'ne bağlı greyderler yolu açtı. Toplu ulaşım araçları ile 300 yolcu tahliye edilerek il merkezine getirildi. Yaklaşık 5 saat boyunca otogarda mahsur kalan yolculara otogar esnafı çay ikramında bulundu.
(MŞ)

07.01.2017 15:48:17 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kar Adalar'ı teslim aldı
YEREL

KAR ADALAR'I TESLİM ALDI
Burhaniye'de kar sevinci yaşandı
YEREL

BURHANİYE'DE KAR SEVİNCİ YAŞANDI
Balıkesir Cepheleri kitabı tanıtıldı
YEREL

BALIKESİR CEPHELERİ KİTABI TANITILDI
Termik santral uyarısını belediye meclisinde yaptı
YEREL

TERMİK SANTRAL UYARISINI BELEDİYE MECLİSİNDE YAPTI
Şiddetli yağışlara etkili müdahale
YEREL

ŞİDDETLİ YAĞIŞLARA ETKİLİ MÜDAHALE
Federasyon üyelerinden kaymakama ziyaret
YEREL

FEDERASYON ÜYELERİNDEN KAYMAKAMA ZİYARET
Burhaniye'de Düdüklü Suyu hattı yenileniyor
YEREL

BURHANİYE'DE DÜDÜKLÜ SUYU HATTI YENİLENİYOR
Gömeçli Uslu'dan Burhaniye' de yeni yıl ziyareti
YEREL

GÖMEÇLİ USLU'DAN BURHANİYE' DE YENİ YIL ZİYARETİ
Balyalı Başkan Kılıç manav oldu
YEREL

BALYALI BAŞKAN KILIÇ MANAV OLDU
Burhaniye Belediyesinden Gençlerle Baş Başa kitabı
YEREL

BURHANİYE BELEDİYESİNDEN GENÇLERLE BAŞ BAŞA KİTABI
AK Parti'den Kaymakam Çağlar'a ziyaret
YEREL

AK PARTİ'DEN KAYMAKAM ÇAĞLAR'A ZİYARET
Gönen Deri OSB'ye yeni heyet
YEREL

GÖNEN DERİ OSB'YE YENİ HEYET