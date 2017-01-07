07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Basketbol maçı kar nedeniyle ertelendi

07 Ocak 2017 Cumartesi, 15:54
Basketbol maçı kar nedeniyle ertelendi
Basketbol maçı kar nedeniyle ertelendi

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde bugün oynanması gereken Umurbey Belediyespor ile Yalovaspor karşılaşması hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Bölgesel Basketbol Liginde Çanakkale'yi temsil eden Umurbey Belediyesspor basketbol takımının bugün Yalova 90.yıl spor salonunda Yalovaspor ile oynayacağı müsabaka yoğun kar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Umurbey Belediyesporun Bandırma - Bursa karayolu üzerinden yapacağı yolculuğun riskli olmasının federasyona bildirilmesinin ardından müsabaka ertelenmiş oldu.
(GD)

07.01.2017 15:56:11 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Çan'da yoğun kar yağışı
YEREL

ÇAN'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI
Biga belediyesinden kar yağışı uyarısı
YEREL

BİGA BELEDİYESİNDEN KAR YAĞIŞI UYARISI
Lapsekispor'dan transfer atağı
YEREL

LAPSEKİSPOR'DAN TRANSFER ATAĞI
Başkan Yavaş Umurbeylilerle beraber kan verdi
YEREL

BAŞKAN YAVAŞ UMURBEYLİLERLE BERABER KAN VERDİ
Belediye Sosyal Marketine bağışlar devam ediyor
YEREL

BELEDİYE SOSYAL MARKETİNE BAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR
Yağmur suları yol kapattı
YEREL

YAĞMUR SULARI YOL KAPATTI
Hac kayıtları bugün sona eriyor
YEREL

HAC KAYITLARI BUGÜN SONA ERİYOR
Temiz Biga için ikinci çöp taksi alındı
YEREL

TEMİZ BİGA İÇİN İKİNCİ ÇÖP TAKSİ ALINDI
Lapseki Belediyesine araç desteği
YEREL

LAPSEKİ BELEDİYESİNE ARAÇ DESTEĞİ
Ezine Devlet Hastanesi'nde mezuniyet heyecanı
YEREL

EZİNE DEVLET HASTANESİ'NDE MEZUNİYET HEYECANI
Lapseki'de yağmur etkili oldu
YEREL

LAPSEKİ'DE YAĞMUR ETKİLİ OLDU
Çanakkale Beşir Derneği Halep için yardım topladı
YEREL

ÇANAKKALE BEŞİR DERNEĞİ HALEP İÇİN YARDIM TOPLADI