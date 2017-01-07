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YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
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KBGC'ne yeni yönetim

07 Ocak 2017 Cumartesi, 15:58
KBGC'ne yeni yönetim
KBGC'ne yeni yönetim
- Elazığ BİK Müdürü olan eski başkan Abid Vanlı'nın yerine Aslan Deveboynu getirildi

(Fotoğraflı)

Çağrı Solak - Muhammet Özer
KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (KBGC) Başkanı Abid Vanlı'nın Elazığ Basın İlan Kurumu (BİK) Müdürü olarak atanmasının ardından başkanlığı Aslan Deveboynu getirildi.
Kervanhan tesislerinde düzenlenen öğle yemeğinde bir araya gelen gazeteciler, Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetimini belirledi.
Eski Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (KBGC) Başkanı Abid Vanlı'nın selamla konuşmasının ardından toplantıya katılan gazeteciler, tek tek söz alarak görüşlerini dile getirdi.
Aslan Deveboynu başkanlığındaki Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu;
Serdar Erdoğan Yılmaz, Mehmet Mümtaz Yüzbaşıoğlu, Ökkeş Saatçi, Ömer Kösebalaban.
(CGR-Y)

07.01.2017 16:01:14 TSI
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