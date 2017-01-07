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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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CHP'li Üstün: "ilçemiz 2017 yılına çamur deryasında giriş yapmıştır"

07 Ocak 2017 Cumartesi, 16:00
CHP'li Üstün: "ilçemiz 2017 yılına çamur deryasında giriş yapmıştır"

Hasan Eryılmaz
MALATYA (İHA) - Akçadağ Belediye Meclisi, Ocak ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda son dönemlerde çamur deryasına dönen ilçe merkezi ile gündem dışı söz alan CHP'li meclis üyesi eleştire de bulundu.
Akçadağ Belediye Meclisi, gündemdeki maddeleri görüşmek üzere toplandı. Meclis Başkan Vekili Demet Keleş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündemde ilişkin madenlerin görüşülüp karara bağlanmasının ardından gündem dışı söz alan CHP Belediye Meclis Üyesi Büyükşehir Encümeni Erdal Üstün artan terör saldırılarına değinerek "Acı ve gözyaşı yeni yılda son bulsun temennilerimizi daha 2017'nin ilk saatlerinde İstanbul da gerçekleştirilen katliam askıda bırakmıştır. Bu durum farklı illerimizde devam ettirilen terör olayları ile devam etmiştir. 2016 yılı hem ilimiz olarak hem de ilçemiz açısından en çok şehit verdiğimiz yıl olmuştur. Umudumuz yeni bir terör eyleminin daha yaşanmamasıdır" diye konuştu.
Malatya ve ilçe gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan CHP'li meclis üyesi Üstün, "Ülkemizin önemli büyükşehirleri arasında yer alan Malatya'mızda hiç beklemediğimiz olaylar ile karşılaştık. Özellikle Akçadağ ilçemiz 2017 yılına çamur deryasında giriş yapmıştır. Biz yapılan ve yapılacak olan hizmetlere asla karşı gelmedik, gelmeyeceğimizi de buradan bildiririz. Hizmetin nasıl sunulduğu kimlerle sunulduğu işleyiş şekli ve zamanı bizleri etkilemektedir. İzah etmek gerekirse bugün ilçemizin ana caddeleri eşilmiş. Bu talimatı o firmalara kim verdi? Akçadağ Belediyesi mi yoksa MASKİ'mi talimat verdi? Kanalizasyonun işinin nasıl yapılacağını bilmiyorlarsa bir bilene sorabilirlerdi. İnsanlar çamur deryasına terk edilmişçesine mağdur bırakılmıştır. Sular kesik veya içme suyu iletilmeyen hanelerimiz var" ifadelerine yer verdi.
(HE-SD-Y)

07.01.2017 16:03:52 TSI
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