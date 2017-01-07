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Tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu



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Haber : Ali Göç

Kamera : Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Cami Kebir Mahallesi'nde bir binanın son katında bulunan tekstil atölyesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın etrafında güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından trafiğe kapanan cadde yeniden açıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AG-SK)



07.01.2017 16:09:21 TSI

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