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İttifak Holding kurucu yönetim kurulu başkanı Buğa vefat etti



KONYA (İHA) - İttifak Holding kurucu yönetim Kurulu Başkanı Seyit Mehmet Buğa, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

1952 Konya doğumlu, inşaat mühendisi olan Seyit Mehmet Buğa bu sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Milli Selamet Partisi, Akıncılar teşkilatı gibi hareketlerin içerisinde kuruluş dönemlerinde aktif görevler üstlenen Buğa, yerel ve ulusal bir çok sivil toplum kuruluşunun da kurulmasında önemli roller üstlendi ve kurucuları arasında yer aldı.

(İHA-FM-Y)



07.01.2017 16:10:05 TSI

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