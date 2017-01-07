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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Bakım için karada bekleyen yatta yangın çıktı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 16:09
Bakım için karada bekleyen yatta yangın çıktı
Bakım için karada bekleyen yatta yangın çıktı

(Fotoğraflı)

Murat Yalçın
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde bakıma için bekleyen 20 metre uzunluğundaki 'Bebi' isimli motor yatta yangın çıktı.
Yangın; Karagözler Mahallesi'ndeki Fethiye Tersanesi'nde karaya çekilen İngiliz uyruklu Tony Abdo'ya ait ahşap motor yatta yangın çıktı. Lüks yattan yükselen yoğun dumanı gören tersane çalışanları, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelerek müdahale eden itfaiye ekipleri ve Ece Marina'ya ait yangın söndürme teknesi de denizden destek verdi. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın güçlükle söndürüldü. Yatta büyük maddi hasar meydana gelirken, yangının başka teknelere sıçramadan söndürülmesi büyük bir facianın önüne geçildi.
(MB-Y)

07.01.2017 16:11:55 TSI
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