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Odunpazarı Belediyesi karla mücadeleye devam ediyor

- Karla mücadele kapsamında 2 bin ton malzeme kullanıldı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Kar yağışının başlaması ve hava sıcaklığının eksilere düşmesi ile birlikte Odunpazarı Belediyesi Temizlik, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vatandaşların rahatı için çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için özel donatılmış araçlarla tuzlama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, bir taraftan da devam eden kar yağışı nedeniyle de kar küreme ve buz kırma çalışmaları gerçekleştiriyor. Odunpazarı Belediyesi kar ve buzlanmayla mücadele için son teknolojiyle donatılmış tuzlama ve kar küreme aracı kullanırken, ekipler Odunpazarı sakinlerinin güven içinde ulaşım olanaklarından faydalanabilmeleri için gece gündüz 24 saat hazır bekliyor.

Ekipler, kar yağışının ardından müdürlükler bünyesinde bulunan özel kar küreme ve tuzlama araçları ile okullar, hastaneler, camiler, huzurevleri ve kamu kurumlarının çevresine öncelikli olarak müdahale ediyor. Ana arterler ve ara sokaklarda biriken kar ile oluşan buzlanma, ekiplerin çalışmaları sayesinden önleniyor.



Karla mücadele kapsamında 2 bin ton malzeme kullanıldı

Vatandaşların kar yağışından ve oluşan buzlanmadan olumsuz etkilenmemeleri için çalışmalarına devam eden ekipler, çalışmalar sırasında 450 ton tuz kullandıklarını belirtti. Bunun üzerine 500 ton daha tuz alındığını vurgulayan ekipler, kar ve buzla mücadele için tuz ve sarı ince kumu beraber kullandıklarını anlattı. Bugüne kadar karla mücadele ederken 2 bin ton malzeme kullanıldığını kaydeden ekipler, vatandaşların bölgelerindeki sorunları, şikâyetleri ve istekleri Odunpazarı Belediyesi Halk Masası'na 444 26 00 numaralı telefondan bildirebileceklerini ifade etti.

(BRK-Y)



07.01.2017 16:12:37 TSI

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