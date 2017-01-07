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Marmaris'te arıcılara eğitim verildi



(Fotoğraflı)



Vural Efecik

MUĞLA (İHA) - Marmaris'te arıcılık faaliyetleri ilgili toplantı düzenlendi. Arıcılara, Uludağ Üniversitesi'nden davet edilen akademisyenler tarafından bilgiler verildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Marmaris İlçe Müdürlüğü ile MAYBİR ortaklığında arıcılık faaliyetiyle ilgili bir toplantı düzenlendi.

Armutalan Kültür Merkezi' nde düzenlenen toplantıya Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden Profesör Doktor Levent Aydın ve Doç. Dr. Ahmet Onur Girişgin konuşmacı olarak davet edildi.

Profesör Doktor Levent Aydın arıcılık sektöründe ilaçlamanın öneminden bahsetti. Konuşmacı olarak davet edilen Doçent Doktor Ahmet Onur Girişgin de arıcılık hastalıklarından bahsetti.Girişgin arıcıların endişesi olan SİT alanları sorunlarından söz etti.

Eğitimde yer alan İlçe Tarım Müdürü Necmettin Kaya arıcıları seminerlere katılmaları konusunda uyardı.Kaya, sit alanları konusunda arıcıların tereddüt etmemesi gerektiğini söyledi.

Marmaris ve köylerindeki tüm arıcıların davet edildiği toplantıda arıcılık faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

(VE-MB-Y)



07.01.2017 16:14:20 TSI

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