MAGİAD Kızılay'ın çağrısına duyarsız kalmadı



MANİSA (İHA) - Geçtiğimiz günlerde Kızılay tarafından yapılan kan stoklarının azaldığı yönünde yapılan açıklamaya kayıtsız kalmayan Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Yönetim Kurulu üyeleri Kızılay'a kan bağışında bulundu. MAGİAD Başkanı Ömer Geriter, "Kan bağışı ihtiyaç doğduğunda değil her daim yapılması gereken bir faaliyet olmalıdır" dedi.

Kısa bir süre önce MAGİAD'ın gerçekleşen kongrenin ardından yönetim kurulu üyeleri gerçekleştirdikleri protokol ziyaretleri arasında kan bağışında bulunmayı ihmal etmedi. MAGİAD, Kızılay Manisa Şubesi'ne giderek önce Şube Müdürü İsmet Nardal'ı ziyaret ederek geçtiğimiz günlerde Kızılay Genel Merkezi tarafından kış aylarındaki yaşanan kan stok sıkıntısı çağrısına destek vermek adına kan bağışında bulundu.



Başkan Geriter: "Bu bizim asli görevimiz"

MAGİAD Başkanı Ömer Geriter yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ağır kış koşullarından dolayı kan stoklarının kırmızı alarm verdiği bu sıkıntılı dönemde hep birlikte Kızılay'a kan bağışında bulunduk. Belirtmek isteriz ki kan bağışı ihtiyaç doğduğunda değil her daim yapılması gereken bir faaliyet olmalıdır. Kızılay'ın bugün ülkemizin önemli bir kurumu ve sembolü haline gelmesindeki en büyük payı duyarlı vatandaşların destekleridir. Yaptığımız ziyaret sonucunda Sayın şube müdürümüz ile Kızılay'ın kan bağışı ile birlikte kök hücre arşivi oluşturma adına da faaliyette bulunduğunu öğrendik. Gerek kan bağışı gerekse kök hücre bağışı sayesinde birçok insana hayata tutunma şansı vermek ve hayata yeniden merhaba demelerini sağlamak bizlerin asli görevlerinden olmalı diye düşünüyoruz."



MAGİAD ve Kızılay'la anlamlı anlaşma

Başkan Geriter Kızlay'la işbirliği yaparak bir takım kararlar aldıklarını belirterek, "MAGİAD ve Kızılay işbirliği altında bir takım kararlar aldık. Bizler MAGİAD olarak tüm yönetim kurulu üyelerimizin işyerlerindeki çalışanları ile birlikte Kızılay'ın gönüllü ve sürekli bağışçıları olmaya karar verdik. Bundan sonra da Kızılay ile ortak birçok projeye imza atılması konusunda da mutabık kaldık. Son olarak yinelemek isteriz ki her kan bağışı yeni bir hayat demektir. Tüm Manisalılara sağlıklı bir ömür dileriz." dedi.

07.01.2017 16:23:26 TSI

