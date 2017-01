YEREL HABERLER / ARDAHAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Vural'a Kızılay'dan tam not

Başkan Vural'a Kızılay'dan tam not



(Fotoğraflı)



Ahmet Rıfat Vural

ARDAHAN (İHA) - Türk Kızılayı Çıldır Şube Başkanı Mahmut Ahmet Vural Türk Kızılayı Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilin teftişten tam not aldı.

2013 yılında göreve geldiği günden 2015 yılına kadar geçen süreyi içerecek şekilde Türk Kızılayı Genel Merkezi teftiş kurulunu tarafından yapılan incelemede Başkan Vural´an tam not alarak Türk Kızılayını en iyi şekilde temsil ettiği yönünde görüş yazıldı.

Türk Kızılayı Teftiş Kurulu Müfettişi Ersan İlyasoğlu tarafından gerçekleştirilen teftişte Başkan Vural'la ilgili olarak " Kızılay Çıldır Şubesince Teftiş dönemi içerisinde yapılan faaliyetler dikkate alındığında bölgesinde Kızılayı tanıtımı şekilde etkin çalışmalar yürütüldüğü, bu kapsamda Genel Merkezden ve diğer şubelerden gönderilen yardımların ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli şekilde dağıtımının yapıldığı bunun yanı sıra şube imkanları kullanılmak suretiyle de yardım faaliyeti ve sosyal faaliyetlerde bulunulduğu yine dini günler ve bayramlarda şube imkanları kullanılmak suretiyle lokum ve benzeri gibi ikramlar dağıtıldığı, Kızılaycılık bilinci yaymak amacı ile okullarda sunumlar yapıldığı bölgede Erzurum kan bağış merkezine düzenlenen kan alım faaliyetlerine kan bağışını teşvik amaçlı kurum ve kuruluşlar ile görüşülerek önemli ölçüde katkı verildiği, Kızılay Çıldır şubesi yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen görev değişiklikleri ile bu süreç içerisinde oluşan yönetimsel zafiyetlere rağmen Şube Başkanı Ahmet Vural´ın Kızılaycılık adına yapmış olduğu faaliyetler ve halkına sunmuş olduğu hizmetler dikkate alındığında kurumumuzu başarı ile temsil ettiği görülmektedir. Bununla beraber gerek yazılı basında yer verilen haberler ile gerekse şifahi görüşmelerim neticesinde edindiğim izlenimlerde kamu kurum ve kuruluşları ile mülki idare amirlikleri nezdinde de şube tarafından yapılan çalışmaların takdirle karşılandığı ve önem ölçüde destek verildiği anlaşılmıştır.

Şube başkanın sayın Mahmut Ahmet Vural başta olmak üzere nezdinde şube yönetim kurulu üyelerine teşekkür eder bundan sonraki kızılaycılık çalışmalarında başarılar dilerim" cümleleri yer aldı.

Raporu basın mensuplarıyla paylaşan Başkan Mahmut Ahmet Vural, "Türk Kızılayının misyon ve vizyonuna uygun bir şekilde çalışmalar yürüttük ve yürütmeye de devam edeceğiz. Ben ve arkadaşlarımın göreve geldiğimiz günden bu güne kadar desteğini esirgemeyerek bize güven herkese şahsın ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım adına teşekkür ederim" dedi.

(ARV-AT-Y)



07.01.2017 16:35:45 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER